Política

Jueces de Faltas piden saber cuánto cobran los secretarios para equiparar sus sueldos y la Municipalidad pidió preservar los datos

Con base en una norma de 2024 que los asimila al rango de secretarios de Estado, tres integrantes del cuerpo exigen conocer las liquidaciones comunales y cobrar diferencias adeudadas. La respuesta oficial.

La polémica se instaló en el Tribunal de Faltas.
La polémica se instaló en el Tribunal de Faltas.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Tres jueces de Faltas de San Miguel de Tucumán exigieron datos salariales del municipio para equiparar sus haberes a los de secretarios comunales.
  • El reclamo se basa en una norma de 2024 que iguala sus rangos, solicitando el cobro de diferencias, mientras el Ejecutivo municipal busca resguardar los datos.
  • La disputa expone tensiones presupuestarias y salariales en el municipio, lo que podría derivar en un conflicto judicial si no se llega a un acuerdo.
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