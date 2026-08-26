Jueces de Faltas piden saber cuánto cobran los secretarios para equiparar sus sueldos y la Municipalidad pidió preservar los datos
Con base en una norma de 2024 que los asimila al rango de secretarios de Estado, tres integrantes del cuerpo exigen conocer las liquidaciones comunales y cobrar diferencias adeudadas. La respuesta oficial.
Resumen para apurados
- Tres jueces de Faltas de San Miguel de Tucumán exigieron datos salariales del municipio para equiparar sus haberes a los de secretarios comunales.
- El reclamo se basa en una norma de 2024 que iguala sus rangos, solicitando el cobro de diferencias, mientras el Ejecutivo municipal busca resguardar los datos.
- La disputa expone tensiones presupuestarias y salariales en el municipio, lo que podría derivar en un conflicto judicial si no se llega a un acuerdo.
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