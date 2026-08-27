Dólar hoy: el mayorista cortó una racha de cuatro subas consecutivas y el oficial se mantuvo estable

El mercado cambiario mostró este jueves una menor presión sobre el dólar mayorista, que finalmente cerró en $1.512, con una baja de dos pesos respecto de la jornada anterior.
De esta manera, el tipo de cambio mayorista cortó una serie de cuatro alzas consecutivas. Pese al retroceso de la jornada, durante agosto mantiene una ganancia de $27, equivalente al 1,8%.
En el segmento de contado se operaron U$S612 millones, un monto que se mantuvo en niveles elevados.
A cuánto finalizó el dólar oficial
En tanto, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.875,36. De este modo, el tipo de cambio oficial se mantuvo a $363,36, o un 24%, de ese límite.
El dólar al público se mantuvo sin cambios este jueves y cerró a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA), su máximo nominal.
Por su parte, el dólar "blue" también terminó estable, a $1.555.
Cuál es el precio más alto que prevén bancos y consultoras para fin de año
El dólar mayorista podría llegar hasta $1.850 a fin de 2026, según las proyecciones más altas de bancos y consultoras relevadas por FocusEconomics. La estimación más elevada corresponde a Pantheon Macroeconomics, mientras que el consenso entre los 47 analistas consultados ubica el tipo de cambio mayorista en $1.648 para diciembre.
La diferencia entre ambos escenarios refleja la incertidumbre que existe sobre la evolución del mercado cambiario en los próximos meses. Mientras el Gobierno busca contener el precio del dólar y actualmente lo mantiene por debajo de los $1.500, distintos economistas advierten sobre un posible atraso cambiario y anticipan una mayor corrección hacia fin de año.
Entre las estimaciones más elevadas para diciembre aparecen:
- Pantheon Macroeconomics: $1.850
- Invecq Consulting: $1.800
- LCG: $1.770
- Econviews: $1.750
- Empiria Consultores: $1.746
- Ecolatina: $1.745
- Banco Supervielle: $1.736
De concretarse la proyección de $1.850, el dólar mayorista tendría un incremento de alrededor del 23,4% respecto de su valor actual.
La estimación cobra relevancia porque el dólar mayorista avanzó apenas 2,9% desde el comienzo del año, mientras que la inflación acumulada durante 2026 ronda el 20,5%. Esta diferencia alimenta las advertencias de algunos analistas sobre un posible atraso del tipo de cambio.