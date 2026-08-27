Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El Tribunal, creado en 1937, funciona como un órgano único multifuero tras la ampliación de su integración a cinco miembros en 1990. Esta estructura actual, detallaron en los argumentos, genera un "cuello de botella" debido a que la normativa exige la concurrencia de tres voluntades coincidentes para alcanzar una mayoría decisoria, provocando que los plazos procesales se extiendan. La distribución en salas ya existe en otras Cámaras Federales del país como las de Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario.