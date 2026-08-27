Política

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El Tribunal concentra causas federales de la provincia, Santiago del Estero y Catamarca vinculadas a narcotráfico, trata de personas, delitos complejos, causas previsionales y múltiples conflictos que requieren respuestas rápidas y eficientes.

INICIATIVA. Se prevé la división de la Cámara Federal de Apelaciones en dos salas, cada una con dos integrantes, y un presidente para ambas.
INICIATIVA. Se prevé la división de la Cámara Federal de Apelaciones en dos salas, cada una con dos integrantes, y un presidente para ambas. FOTO TOMADA DE CAMARAFEDERALDETUCUMAN.COM.AR
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados aprobó con 205 votos la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para dividirla en dos salas y agilizar el tratamiento de causas.
  • El tribunal mantenía su estructura desde 1990 pese al fuerte incremento de expedientes previsionales, de narcotráfico y delitos complejos en Tucumán, Santiago y Catamarca.
  • La reforma evitará el cuello de botella procesal al facilitar mayorías, equiparando su funcionamiento al de otras cámaras federales del país como Córdoba y Rosario.
Resumen generado con IA

La Cámara de Diputados aprobó por 205 votos afirmativos la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que pasará a funcionar con dos salas. La iniciativa había sido impulsada originalmente en la Cámara alta por las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.

La diputada tucumana Gladys Medina, del bloque Independencia, defendió la iniciativa por el fuerte incremento de causas. Señaló que la Cámara recibió 957 expedientes en 2012 y 3.062 en 2015, luego del traspaso de causas previsionales, mientras que mantiene prácticamente la misma estructura desde 1990.

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

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Una vez que entre en vigencia, se modificará la actual estructura de la Cámara Federal de Apelaciones, que continuará integrada por cinco miembros. Se prevé la división en dos salas, cada una con dos integrantes, y un presidente para ambas. Este intervendría únicamente en caso de empate o de que se necesitaran subrogancias. Actualmente, la Cámara Federal está integrada por Ricardo Mario Sanjuan, Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal, Patricia Moltini y Fernando Poviña.

La iniciativa respondió a un pedido de jueces federales de Tucumán que le acercaron la inquietud a las senadoras.

La Cámara Federal de Apelaciones quedó cerca de dividirse en salas y acelerar la resolución de causas

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La Cámara concentra causas federales de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca vinculadas a narcotráfico, trata de personas, delitos complejos, causas previsionales y múltiples conflictos que requieren respuestas rápidas y eficientes.

El Tribunal, creado en 1937, funciona como un órgano único multifuero tras la ampliación de su integración a cinco miembros en 1990. Esta estructura actual, detallaron en los argumentos, genera un "cuello de botella" debido a que la normativa exige la concurrencia de tres voluntades coincidentes para alcanzar una mayoría decisoria, provocando que los plazos procesales se extiendan. La distribución en salas ya existe en otras Cámaras Federales del país como las de Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Temas Beatriz AvilaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónFernando PoviñaCámara Federal de Apelaciones de TucumánMario LealRicardo SanjuanMarina Cossio de MercauGladys Medina
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