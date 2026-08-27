Mal día para el dólar, los títulos argentinos y el riesgo país

La búsqueda de cobertura elevó el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios a U$S 679 millones y disparó las transacciones en futuros de Rofex hasta los U$S 3.572 millones, el nivel más alto en más de quince meses, con una activa intervención del Banco Central para contener la cotización. Pese a la tensión de la rueda, la autoridad monetaria finalizó con compras netas por U$S 61 millones. En el circuito minorista, la divisa en el Banco Nación avanzó a $ 1.535 y el dólar tarjeta rozó los $ 2.000, mientras que el blue retrocedió a $ 1.555. Los dólares financieros operaron estables, con el MEP sobre los $ 1.540 y el Contado con Liquidación apenas arriba de los $ 1.600.