Mal día para el dólar, los títulos argentinos y el riesgo país

Los activos argentinos transitaron una jornada de marcada cautela y presión financiera, caracterizada por el avance del dólar mayorista por encima del umbral de los $ 1.500, la debilidad de los bonos soberanos y un nuevo repunte del riesgo país, en una rueda dominada por el cierre de precios de deuda atada al tipo de cambio y un contexto global adverso.
En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió $ 2,50 y cerró a $ 1.514, tras tocar un máximo intradiario de $ 1.515. La presión compradora estuvo ligada al fixing que determinó el valor de referencia para el pago del título dólar linked D31G6, del cual restan cubrir unos U$S 2.595 millones a fin de mes tras un canje previo de baja adhesión.
La búsqueda de cobertura elevó el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios a U$S 679 millones y disparó las transacciones en futuros de Rofex hasta los U$S 3.572 millones, el nivel más alto en más de quince meses, con una activa intervención del Banco Central para contener la cotización. Pese a la tensión de la rueda, la autoridad monetaria finalizó con compras netas por U$S 61 millones. En el circuito minorista, la divisa en el Banco Nación avanzó a $ 1.535 y el dólar tarjeta rozó los $ 2.000, mientras que el blue retrocedió a $ 1.555. Los dólares financieros operaron estables, con el MEP sobre los $ 1.540 y el Contado con Liquidación apenas arriba de los $ 1.600.
En el mercado leyeron la superación de los $ 1.500 como una mayor flexibilidad cambiaria oficial orientada a descomprimir la volatilidad de las tasas de interés en pesos.
En el segmento bursátil, los bonos soberanos en dólares exhibieron caídas promedio del 0,6%, lideradas por los títulos Bonar 2038 y Bonar 2041. Con este resultado, el riesgo país avanzó a 515 puntos básicos y acumuló una suba cercana al 20% durante agosto. La renta variable acompañó la tendencia: el índice S&P Merval medido en moneda extranjera retrocedió 0,3% y cortó una serie de tres jornadas en alza, al tiempo que los ADRs argentinos en Wall Street cayeron hasta 1,5%, con bajas destacadas en Telecom, Cresud y Grupo Supervielle.
El clima financiero local coincidió con la cautela en las plazas internacionales frente a la resistencia inflacionaria en Estados Unidos y la suba de tasas de los bonos del Tesoro.
Delicado equilibrio
Hacia adelante, los operadores y analistas de la plaza financiera concentran su atención en el delicado equilibrio que el equipo económico busca consolidar entre la dinámica cambiaria, el nivel de las tasas de interés y la contención de los precios minoristas, en un escenario donde la flexibilización del techo informal de los $ 1.500 comienza a ser interpretada como una válvula de escape para aliviar la iliquidez de pesos que venía presionando al alza el costo del dinero en el sistema bancario.
Esta recalibración de la estrategia oficial plantea el desafío de evitar que un deslizamiento más marcado del tipo de cambio se traslade a la inflación, al tiempo que el Palacio de Hacienda encara un cronograma de compromisos inmediatos que incluye la renovación de deuda interna en pesos y la absorción de los remanentes vinculados al vencimiento de los instrumentos dollar linked.