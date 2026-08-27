Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo

Resumen para apurados
- Un conductor fue detenido en Banda del Río Salí tras chocar a un motociclista y darse a la fuga, luego de ser localizado por cámaras de monitoreo.
- El hecho ocurrió en la Ex Ruta 9 tras una maniobra repentina del auto. Los vigías municipales rastrearon su escape hasta una vivienda en barrio Lastenia.
- El conductor quedó a disposición judicial y el auto fue secuestrado, mientras se investigan las responsabilidades penales del siniestro.
Un motociclista resultó herido tras ser embestido por un automóvil en Banda del Río Salí. El conductor del vehículo escapó del lugar, pero fue localizado minutos después por los Vigías Municipales mediante el seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.
El accidente ocurrió en la esquina de la Ex Ruta 9 y Martín Fierro. De acuerdo con lo informado, el automovilista habría realizado una maniobra repentina para ingresar a esa calle y, en ese momento, impactó contra la motocicleta.
Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor cayó sobre el pavimento y sufrió politraumatismos de consideración. Tras la colisión, el automovilista se retiró rápidamente de la escena, sin permanecer en el lugar para asistir a la víctima.
Tucumán. Impactante choque entre un auto y una moto terminó con un conductor detenido tras persecución por cámaras. Ocurrió en Banda del Río Sali. El motociclista sufrió politraimatismo. El conductor del auto fue luego detenido pic.twitter.com/DSLK4TteXW— Sin Codigo Tucuman (@Sin_Codigo_Tucu) August 26, 2026
La fuga, sin embargo, duró pocos minutos. A partir de las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, los Vigías Municipales pudieron identificar el recorrido del automóvil y realizar un seguimiento hasta dar con el vehículo en un domicilio del barrio Lastenia.
Finalmente, el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. El automóvil también fue secuestrado en el marco de la investigación.
En tanto, el motociclista recibió asistencia médica luego del siniestro. Las autoridades judiciales deberán determinar ahora las circunstancias en las que se produjo el choque y las responsabilidades correspondientes.