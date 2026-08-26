Así votaron los diputados tucumanos la reforma del Banco Central

Posturas divididas

Federico Pelli defendió ante LA GACETA uno de los principales puntos de la iniciativa. “Estoy a favor de una reforma que devuelva al Banco Central a su función esencial: preservar el valor de la moneda y garantizar la estabilidad monetaria”, afirmó. El libertario cuestionó que durante décadas se haya utilizado a la entidad “como una fuente de financiamiento del déficit fiscal” y consideró que esa práctica fue uno de los motores de la inflación.