Política

Así votaron los diputados tucumanos la reforma del Banco Central

Siete representantes de la provincia acompañaron la iniciativa del Gobierno nacional y dos votaron en contra.

DIPUTADOS. La Cámara baja dio media sanción a la reforma del BCRA.
DIPUTADOS. La Cámara baja dio media sanción a la reforma del BCRA.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Siete de los nueve diputados tucumanos votaron a favor de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno en la Cámara baja para frenar la emisión.
  • Los legisladores de LLA y del bloque de Osvaldo Jaldo respaldaron la iniciativa, mientras que dos diputados del PJ se opusieron cuestionando la conducción del organismo.
  • Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado para definir si se consolidan los nuevos límites al financiamiento del Tesoro.
Resumen generado con IA

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno nacional dividió a los nueve diputados tucumanos, aunque una amplia mayoría de la representación provincial acompañó la iniciativa. Siete legisladores votaron a favor y dos lo hicieron en contra durante la sesión de la Cámara baja.

Los cuatro representantes de La Libertad Avanza respaldaron el proyecto: Federico Pelli, Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Mariano Campero. A ellos se sumaron los tres integrantes del bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo: Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Javier Noguera. En la vereda opuesta quedaron los diputados del Partido Justicialista, Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.

Diputados dio media sanción a la reforma de la carta orgánica del Banco Central

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Posturas divididas

Federico Pelli defendió ante LA GACETA uno de los principales puntos de la iniciativa. “Estoy a favor de una reforma que devuelva al Banco Central a su función esencial: preservar el valor de la moneda y garantizar la estabilidad monetaria”, afirmó. El libertario cuestionó que durante décadas se haya utilizado a la entidad “como una fuente de financiamiento del déficit fiscal” y consideró que esa práctica fue uno de los motores de la inflación.

También destacó la prohibición del financiamiento monetario al Tesoro. “Es un cambio fundamental. El Estado no puede gastar permanentemente más de lo que recauda y luego recurrir a la emisión para cubrir ese desequilibrio”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció Soledad Molinuevo. “Durante décadas se utilizó al Banco Central para financiar el déficit del Estado mediante emisión, y el costo lo terminaron pagando los argentinos con inflación y pérdida de poder adquisitivo”, afirmó a LA GACETA. Para la diputada, la entidad “tiene que tener una función clara: preservar el valor de la moneda”.

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Molinuevo puso especialmente el foco en las restricciones para financiar al Tesoro. “Significa ponerle un límite concreto a la política y evitar que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión como una herramienta para financiar el déficit”, señaló. Además, sostuvo que, ante un desequilibrio en las cuentas públicas, el Estado debe ordenar sus gastos en lugar de recurrir a la emisión.

Desde el PJ, Pablo Yedlin planteó una mirada opuesta. Si bien reconoció que el objetivo oficial es limitar el financiamiento del Tesoro y “blindar el proceso antiinflacionario”, cuestionó los cambios vinculados con la conducción de la autoridad monetaria. Según afirmó a LA GACETA, la reforma no garantizará una mayor independencia del organismo y advirtió que podría dificultar la remoción de su actual presidente, Santiago Bausili, al exigir la intervención del Poder Ejecutivo y mayorías especiales en el Congreso.

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El diputado también objetó la posibilidad de utilizar activos del Banco Central como garantía de empréstitos internacionales. En ese punto, volvió a reclamar explicaciones al Gobierno sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior y cuestionó que hasta ahora no se hayan brindado precisiones oficiales.

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