EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: el mayorista marcó un nuevo máximo nominal y el "blue" retrocedió levemente

La divisa avanzó $1,50, mientras que el dólar al público se mantuvo en $1.530 para la venta en el Banco Nación.

DÓLAR. El mayorista alcanzó el valor más alto en lo que va de 2026.
DÓLAR. El mayorista alcanzó el valor más alto en lo que va de 2026.
Hace 1 Hs

El dólar mayorista subió por tercera jornada consecutiva y alcanzó un nuevo máximo nominal en lo que va del año. La divisa sumó $1,50, equivalente a una suba del 0,1%, y se ubicó en los $1.511,50 en la city tucumana.

En lo que va de agosto, el mayorista acumula un incremento de $26,50, una variación que se estaría ajustando a la inflación del mes. En 2026, en tanto, registra una suba de $56,50, equivalente al 3,9%.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió el techo para su régimen de bandas cambiarias hasta los $1.873,08. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $361,58 de ese límite.

Qué pasó con el dólar "blue"

En el segmento minorista, el dólar al público se mantuvo sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar "blue" recortó cinco pesos, un 0,3%, en su precio de venta y se ubicó en los $1.560.

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