Dólar hoy: el mayorista marcó un nuevo máximo nominal y el "blue" retrocedió levemente

El dólar mayorista subió por tercera jornada consecutiva y alcanzó un nuevo máximo nominal en lo que va del año. La divisa sumó $1,50, equivalente a una suba del 0,1%, y se ubicó en los $1.511,50 en la city tucumana.
En lo que va de agosto, el mayorista acumula un incremento de $26,50, una variación que se estaría ajustando a la inflación del mes. En 2026, en tanto, registra una suba de $56,50, equivalente al 3,9%.
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió el techo para su régimen de bandas cambiarias hasta los $1.873,08. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $361,58 de ese límite.
Qué pasó con el dólar "blue"
En el segmento minorista, el dólar al público se mantuvo sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación.
Por su parte, el dólar "blue" recortó cinco pesos, un 0,3%, en su precio de venta y se ubicó en los $1.560.