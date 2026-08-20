El dólar "blue" retrocedió $10 y cortó una racha de cuatro jornadas en alza: ¿a cuánto se vendió hoy?

Resumen para apurados
- El dólar blue bajó $10 este jueves y cotizó a $1.550 en Tucumán, cortando una racha de cuatro subas consecutivas ante un mercado cambiario más calmo.
- El oficial cerró a $1.515 y el mayorista a $1.497. El Gobierno aplica anclas cambiarias con ventas a futuro y tasas altas para controlar la inflación mensual.
- El tipo de cambio mayorista se ubica un 24,7% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado por el BCRA en $1.867,41 para contener expectativas devaluatorias.
Después de cuatro ruedas consecutivas en alza, el dólar "blue" se tomó una pausa y retrocedió $10 para ubicarse a $1.550 para la venta en Tucumán.
El dólar oficial, en tanto, quedó invariable en $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), por tercer día consecutivo en ese precio. La cotización se mantiene cerca del récord nominal de $1.520.
Con el monitoreo oficial, el dólar mayorista perpetuó el período de estabilidad que lo mantiene a un paso de los $1.500 desde hace un mes. Justamente, el 24 de julio pasado esta cotización de referencia para todos los segmentos del mercado marcaba los $1.497, el mismo valor presente.
Este jueves, la divisa comercial permaneció sin cambios, en una sesión mayorista con negocios por U$S503,1 millones, una oferta relevante para esta época del año.
En agosto, el dólar mayorista acumula una ganancia de $12. En lo que va de 2026, en tanto, avanza $42, muy por detrás de la inflación acumulada del 20%.
La estrategia del Gobierno para contener al dólar
Tras un salto del dólar de 5,3% en junio, hubo una determinación oficial de mantener el tipo de cambio estabilizado para ejercer de “ancla” cambiaria frente a una inflación muy firme en la zona de 2% mensual.
Esta estrategia se aplicó fundamentalmente con ventas de contratos de dólar futuro -para reprimir las expectativas de devaluación-, ventas de bonos dollar linked en el mercado secundario y altas tasas convalidadas en las licitaciones de bonos de corto plazo en pesos, consignó Infobae.
El techo de la banda cambiaria
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.867,41.Con el mayorista en $1.497, la cotización quedó a $370,41 o 24,7% de ese límite.