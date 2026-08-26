El dólar mayorista subió y se afianzó por encima de los $1.500: qué pasó con el oficial y el "blue"

Durante la presentación, Luis Caputo señaló que esta herramienta ataca directamente el problema del "descalce": mientras los depósitos bancarios tradicionales son de muy corto plazo, los créditos para vivienda se extienden por décadas. Al respecto, el ministro explicó que “los créditos hipotecarios suelen ir a 15, 20, 25 o 30 años, mientras que buena parte del fondeo bancario se concentra en depósitos de muy corto plazo, desde cuentas a la vista hasta plazos fijos de alrededor de 30 días”. Con este nuevo esquema, el Estado provee ese "fondeo largo" que el mercado privado hoy no genera.