El dólar mayorista subió y se afianzó por encima de los $1.500: qué pasó con el oficial y el "blue"

Resumen para apurados
- El dólar mayorista subió hoy a $1.514 y el oficial a $1.535 en Argentina tras anuncios del Gobierno sobre créditos hipotecarios, mientras que el blue cayó a $1.555.
- La suba cambiaria convive con una inflación del 20%, mientras Economía y Anses licitarán $2 billones del FGS para fondear a bancos y resolver el descalce de plazos.
- El plan busca reactivar el acceso a la primera vivienda a 30 años, mientras el mercado monitorea si el leve avance cambiario logra corregir el atraso frente a la inflación.
Tras los anuncios económicos de la administración de Javier Milei sobre los créditos hipotecarios, el dólar mayorista y el oficial subieron, mientras que el “blue” cayó por segunda rueda consecutiva.
La cotización mayorista anotó un avance de $2,50 y finalizó a $1.514. En agosto, el tipo de cambio suma $29, mientras que en el transcurso de 2026 la suba es de 59 pesos o 4,1%, muy lejos de una inflación próxima al 20%.
En tanto, el minorista ascendió cinco unidades a $1.535 para la venta en el Banco Nación, nuevo récord nominal. A la vez, la cotización “blue” bajó $5, a $1.555.
Los analistas coinciden en que es saludable la tendencia ligeramente alcista para el dólar, ya que hay un consenso generalizado de cierto atraso cambiario si se considera la persistente inflación acumulada de un 20% en lo que va de 2026.
Créditos hipotecarios: cómo funciona el plan oficial de Caputo
El Ministerio de Economía, junto con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, puso en marcha un programa de $2 billones orientado a resolver el principal obstáculo del mercado inmobiliario argentino: la falta de financiamiento a largo plazo. A través de un sistema de licitaciones de depósitos, el Gobierno busca que los bancos cuenten con el dinero necesario para ofrecer préstamos de hasta 30 años sin poner en riesgo su liquidez.
La operatoria consiste en que el FGS licite fondos entre las entidades financieras para que estas constituyan plazos fijos en pesos ajustables por UVA más un interés adicional ("spread"). Estos depósitos no serán los habituales de 30 días, sino que tendrán una duración de entre uno y cinco años.
Durante la presentación, Luis Caputo señaló que esta herramienta ataca directamente el problema del "descalce": mientras los depósitos bancarios tradicionales son de muy corto plazo, los créditos para vivienda se extienden por décadas. Al respecto, el ministro explicó que “los créditos hipotecarios suelen ir a 15, 20, 25 o 30 años, mientras que buena parte del fondeo bancario se concentra en depósitos de muy corto plazo, desde cuentas a la vista hasta plazos fijos de alrededor de 30 días”. Con este nuevo esquema, el Estado provee ese "fondeo largo" que el mercado privado hoy no genera.
El programa se ejecutará mediante subastas transparentes de $200.000 millones cada una, donde los bancos competirán por captar los fondos del FGS ofreciendo las mejores condiciones. La estructura se divide en dos segmentos específicos:
La estructura del programa contempla dos segmentos. Cada uno fija un plazo y una tasa mínima para el depósito que recibirán los bancos.
Tramo 1:
Plazo de 1 año
tasa de UVA más un spread mínimo de 2,50%
Tramo 2:
Plazo de 5 años
tasa de UVA más un spread mínimo de 4,50%
Caputo aclaró que esas tasas son mínimas para las licitaciones del FGS. Eso implica que los bancos podrán competir con ofertas superiores si buscan captar fondos en un plazo determinado.
A la vez, el programa puso un límite a la concentración de cada subasta. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación. Como cada llamado será por $200.000 millones, ese tope opera sobre cada ronda de adjudicación.
Qué deberán hacer los bancos con esos fondos. El dinero que los bancos consigan en las licitaciones no quedará libre para cualquier destino. El programa fijó que deberá aplicarse a créditos hipotecarios a personas humanas para primera vivienda. Además, estableció un plazo para esa aplicación: 90 días corridos contados desde la fecha de constitución del depósito.