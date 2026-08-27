Seguridad

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

La alumna no efectuó disparos y el procedimiento quedó bajo intervención de la Justicia. La Policía constató que otros dos cartuchos habían sido percutados.

Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Una adolescente de 15 años llevó un revólver cargado a la Escuela 110 de Alderetes este jueves, tras denunciar amenazas previas de sus compañeros de clase.
  • El arma contenía seis cartuchos operativos y dos percutados. Efectivos policiales intervinieron tras detectar el revólver, constatando que no se efectuaron disparos.
  • La Justicia interviene en el caso para determinar las medidas a seguir y evaluar la seguridad escolar ante el creciente conflicto entre los alumnos del establecimiento.
Resumen generado con IA

Una adolescente de 12 años ingresó este jueves a la Escuela 110 de Los Gutiérrez, en Alderetes, con un revólver entre sus pertenencias. La joven aseguró que había sido amenazada por compañeros y que llevó el arma por temor a lo que pudiera ocurrir a la salida de clases.

El episodio fue detectado alrededor de las 10.15, en el establecimiento ubicado sobre calle Rivadavia, antes de la rotonda, y generó la intervención de efectivos de la Comisaría y de la Motorizada de Alderetes, dependientes de la Unidad Regional Este.

De acuerdo con el parte policial, el arma fue observada a simple vista y se trataría de un revólver con capacidad para ocho cartuchos. Al momento del procedimiento, tenía seis proyectiles que, según los efectivos, se encontraban operativos, mientras que otros dos habían sido percutados.

TENSION EN ALDERETES. Una adolescente de 152 años ingresó a la Escuela 110 de Los Gutiérrez TENSION EN ALDERETES. Una adolescente de 152 años ingresó a la Escuela 110 de Los Gutiérrez La Gaceta / foto de Analía Jaramillo

La adolescente manifestó que había sido amenazada por compañeros y que por ese motivo concurrió armada al establecimiento. Los investigadores señalaron, en principio, que no efectuó disparos durante el episodio.

IMAGEN DE LA POLICÍA IMAGEN DE LA POLICÍA

El procedimiento se encuentra en desarrollo y se aguardan las comunicaciones con las autoridades judiciales correspondientes para determinar las medidas que se adoptarán y las instrucciones a seguir.

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