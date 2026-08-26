Seguí el debate por la nueva ley de biocombustibles en el Senado: expectativa en Tucumán

Además, los senadores analizarán un proyecto de Avila que modifica la Ley 27.640 respecto de los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol en el gasoil y la nafta; una iniciativa de Carambia y Gadano que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles; y otra de Vigo y Espínola sobre nuevos cronogramas para la extensión temporal de las regulaciones y la implementación de las cuotas de corte de combustibles fósiles.