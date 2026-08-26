Seguí el debate por la nueva ley de biocombustibles en el Senado: expectativa en Tucumán
Resumen para apurados
- Comisiones del Senado debaten este miércoles en Buenos Aires siete proyectos para modificar el marco regulatorio de biocombustibles, con foco en el bioetanol.
- La discusión surge tras la Cumbre de Bioetanol en Tucumán, donde los sectores del maíz y la caña de azúcar exigieron actualizar los porcentajes obligatorios de corte.
- Se busca emitir dictamen para tratar la ley en el recinto, lo que redefinirá las cuotas de mezcla y el impacto económico en las provincias productoras.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reúnen este miércoles para debatir siete proyectos vinculados con el régimen de biocombustibles. El encuentro se iniciará a las 13 en el Salón Illia y concentrará distintas iniciativas que proponen modificar o establecer un nuevo marco regulatorio para el sector.
La reunión se produce luego de la II Cumbre de Bioetanol realizada en Tucumán, donde el sector sucroalcoholero y los representantes de la industria del bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, plantearon la necesidad de avanzar con cambios en la legislación.
En ese contexto, hay expectativas de que alguna de las iniciativas que serán analizadas en el Senado, en particular el proyecto presentado por Patricia Bullrich y otros senadores, pueda obtener dictamen.
El proyecto de Bullrich, identificado como expediente S-809/26, propone establecer un marco regulatorio de los biocombustibles en todo el territorio nacional. Es una de las siete iniciativas incluidas en el temario de la reunión plenaria de las comisiones.
Además, los senadores analizarán un proyecto de Avila que modifica la Ley 27.640 respecto de los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol en el gasoil y la nafta; una iniciativa de Carambia y Gadano que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles; y otra de Vigo y Espínola sobre nuevos cronogramas para la extensión temporal de las regulaciones y la implementación de las cuotas de corte de combustibles fósiles.
El temario también incluye proyectos de Royon, Arce y Rojas Decut y Capitanich y otros. Las iniciativas de Royón y de Arce y Rojas Decut proponen establecer un marco regulatorio de los biocombustibles, mientras que el proyecto de Capitanich crea un Régimen de Promoción Federal para la Producción de Biocombustibles.
La expectativa estará puesta en el resultado del debate y en la posibilidad de que los senadores logren avanzar con alguno de los proyectos, en particular el de Bullrich, después de las definiciones planteadas durante la cumbre realizada en Tucumán.