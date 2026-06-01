Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Resumen para apurados
- El Poder Judicial licitó la construcción de un edificio de $1.000 millones para la Cámara Federal de Tucumán en junio, buscando solucionar la falta de espacio de sus oficinas.
- La obra de tres niveles se construirá en un terreno judicial con un plazo de 15 meses, impulsada tras la reciente habilitación del nuevo Juzgado Federal N° 3 en abril pasado.
- La obra coincide con el debate en el Congreso para reformar la Cámara Federal de Tucumán, buscando agilizar las causas y optimizar la administración de justicia en la región.
Con una inversión cercana a los $1.000 millones, la Administración General del Poder Judicial de la Nación comunicó recientemente el llamado a licitación pública para la construcción de un edificio anexo para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Tendrá tres niveles y se edificará en el pasaje 2 de Abril 316, en un predio judicial que actualmente es usado para estacionamiento.
El llamado a licitación pública fue publicado días atrás en el Boletín Oficial de la Nación con un presupuesto oficial de $968.089.365,48 y un plazo de 15 meses. Se autorizó a la Subdirección de Contrataciones a abrir una convocatoria para la construcción del edificio en un terreno de 622 metros cuadrados que pertenece al Poder Judicial de la Nación. Con esta obra, “se busca dar respuesta a la necesidad de alojar a dependencias pertenecientes a dicha Cámara Federal que hoy se encuentran sin espacio físico en donde poder desarrollar sus funciones”, según se publicó en la descripción del proyecto. Trascendió que la necesidad de la obra se da también a partir de la puesta en marcha del Juzgado Federal N° 3, el pasado mes de abril.
Cómo será el edificio
En la memoria descriptiva de la planificación para la obra se mencionó que dicho predio presenta dos frentes, uno hacia el pasaje 2 de abril y otro hacia calle Congreso, y que el personal judicial estaciona actualmente sus vehículos. El proyecto se implanta sobre el frente del pasaje, con una superficie cubierta total de 450 metros cuadrados distribuidos en una planta baja y dos pisos. En la planta baja están previstos 170 metros cuadrados para cocheras semicubiertas. “Una de las principales premisas del proyecto fue la de restar la menor cantidad de cocheras con las que actualmente cuenta la Cámara Federal”, se indicó.
En planta baja se ubicará el hall de acceso, guardia, oficina de tecnología, baño para personas con discapacidad, sala de máquina de ascensores y local técnico para medidores y tableros eléctricos. “El proyecto propone una estructura de pórticos de hormigón de modo tal de no tener apoyos intermedios que dificulten las maniobras de los vehículos en la planta baja y condicionen el armado de la distribución de las oficinas en los dos niveles superiores”, reza la memoria descriptiva.
Las plantas superiores serán oficinas. Se propone una disposición para concentrar el área de servicios y circulaciones contra una de las medianeras, dejando el resto de la superficie como planta libre. En el segundo piso, al contrafrente, se proyecta una terraza con acceso desde la circulación de las oficinas, quedando disponible dicha superficie para el futuro crecimiento de la dependencia, según se indicó.
La Justicia Federal informó que la documentación a la que deberán ajustarse los oferentes para formular su propuesta podrá consultarse y descargarse en el sistema de registro de proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en el sitio https://srpcm.pjn.gov.ar. Las presentaciones se podrán realizar hasta el 18 de junio hasta horas 9, momento en el que se llevará a cabo la apertura de los sobres en la Subdirección de Contrataciones (Sarmiento 877, CABA).
Posible reestructuración
La licitación para el edificio anexo se da mientras en el Congreso se impulsa la reforma de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, integrada por Fernando Poviña, Ricardo Mario Sanjuan, Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal y Patricia Moltini. En una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable una iniciativa presentada para agilizar la Justicia Federal.
Para el dictamen se unificaron dos iniciativas presentadas por las senadoras Sandra Mendoza (Convicción Federal) y Beatriz Ávila (Independencia). Mediante la propuesta conjunta que quedó en condiciones de llegar al recinto se impulsa la división con dos salas de dos miembros cada una, y que contarían con la presidencia común de un juez de cámara. Además, se propone la creación de una sexta vocalía (para que cada una tenga tres integrantes) cuando las cuestiones presupuestarias así lo permitan.