Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El llamado a licitación pública fue publicado días atrás en el Boletín Oficial de la Nación con un presupuesto oficial de $968.089.365,48 y un plazo de 15 meses. Se autorizó a la Subdirección de Contrataciones a abrir una convocatoria para la construcción del edificio en un terreno de 622 metros cuadrados que pertenece al Poder Judicial de la Nación. Con esta obra, “se busca dar respuesta a la necesidad de alojar a dependencias pertenecientes a dicha Cámara Federal que hoy se encuentran sin espacio físico en donde poder desarrollar sus funciones”, según se publicó en la descripción del proyecto. Trascendió que la necesidad de la obra se da también a partir de la puesta en marcha del Juzgado Federal N° 3, el pasado mes de abril.