Fuerte cruce entre Martín Menem y Germán Martínez tras la votación de la reforma del BCRA.

“No me tome el pelo, no me tome el pelo”, le pidió el titular del bloque de UxP, a lo que el presidente de la Cámara baja replicó: “Se está equivocando. Se votó una moción. Fue afirmativa. Hubo más de la mitad de las manos levantadas. Se vota por título. Está todo en las cámaras. Vamos a avanzar”.