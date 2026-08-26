Fuerte cruce entre Martín Menem y Germán Martínez tras la votación de la reforma del BCRA.

Resumen para apurados
- Martín Menem y Germán Martínez se cruzaron en la Cámara de Diputados durante el debate de la reforma del BCRA por desacuerdos en la modalidad de votación del articulado.
- El conflicto escaló cuando el oficialismo mocionó votar por títulos y no por artículos, impidiendo a la oposición debatir de forma separada el uso de reservas financieras.
- Pese a las quejas de Unión por la Patria, el oficialismo logró avanzar con el proyecto, profundizando la tensión política en el tratamiento de futuras reformas clave.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, protagonizaron un fuerte cruce tras la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
En principio, la discusión se produjo por la votación particular de la iniciativa, después de que el diputado oficialista Santiago Pauli presentara una moción para que los capítulos del proyecto fueran votados por título y no artículo por artículo.
“Espere, presidente. Usted no sabe cómo se votó lo que se puso recién a consideración”, le reprochó Martínez a Menem.
El titular de la Cámara respondió de inmediato: “¿Cómo que no? Se votó a mano alzada y había más de la mitad de las manos levantadas. No entorpezca el funcionamiento de la Cámara”.
La respuesta elevó aún más la tensión en el recinto. “El que no tiene que entorpecerlo es usted”, retrucó el legislador santafesino.
Lejos de apaciguar el intercambio, Menem endureció su postura: “Le pido que estudie el reglamento. No se haga el pícaro conmigo. Conmigo no, diputado. Conmigo no”.
Mientras los ánimos seguían caldeados, Martínez le reclamó al presidente de la Cámara que le “bajara el dedito”, en referencia al gesto que realizaba durante la discusión.
La discusión por el artículo 13
La discusión, en rigor, era por uno de los artículos de la reforma: el 13, que permite usar reservas en operaciones financieras y que el peronismo busca votar aparte. “Nosotros vamos a pedir que se saquen algunos artículos para el tratamiento en particular. Vamos a pedir que el artículo 13 se vote en particular”, insistió Martínez.
“Póngalo a votación, póngalo a votación. Lo que no quieren es ver que no tienen mayoría para el tema de las reservas. Por eso no lo quieren hacer. Saben que lo van a perder”, lo chicaneó a continuación.
“Ya se votó, diputado. Vamos a avanzar igual. Si quiere, pide la reconsideración. Pida la reconsideración, vamos”, contestó Menem.
“No me tome el pelo, no me tome el pelo”, le pidió el titular del bloque de UxP, a lo que el presidente de la Cámara baja replicó: “Se está equivocando. Se votó una moción. Fue afirmativa. Hubo más de la mitad de las manos levantadas. Se vota por título. Está todo en las cámaras. Vamos a avanzar”.
“No tiene palabra, no tiene palabra, no tiene palabra, no tiene palabra”, repitió una y otra vez Martínez frente a un Menem que ya había decidido no responder a sus interpelaciones.
Finalmente, el titular de la Cámara de Diputados dio lugar a la votación del título 1, que abarca del artículo 1 al 18, y que resultó positiva.