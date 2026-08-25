El Gobierno alinea tropas: cumbre de la mesa política con Pettovello antes de una sesión clave por el Banco Central

Estrategia parlamentaria y el "factor Pettovello"

La hermana del Presidente conducirá el cónclave en la previa de una jornada legislativa de alto voltaje, donde el oficialismo buscará la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La mesa chica contará con figuras centrales del esquema libertario, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, entre otros asesores clave como Santiago Caputo.