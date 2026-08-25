El Gobierno alinea tropas: cumbre de la mesa política con Pettovello antes de una sesión clave por el Banco Central

Resumen para apurados
- La mesa política liderada por Karina Milei y Sandra Pettovello se reúne hoy para coordinar la estrategia ante la sesión clave por la reforma del Banco Central en Diputados.
- El encuentro ocurre tras la cumbre de Gabinete donde Javier Milei ratificó el rumbo económico y busca centralizar decisiones para evitar fugas de votos en el Congreso.
- El oficialismo busca lograr la media sanción de la Carta Orgánica del BCRA y otros proyectos, buscando revertir derrotas legislativas previas con el apoyo de bloques aliados.
La mesa política del Gobierno nacional volverá a reunirse hoy a las 13 con el objetivo de pulir la estrategia para la decisiva sesión de mañana en la Cámara de Diputados y coordinar la gestión de Capital Humano junto a su titular, Sandra Pettovello. La presencia de la ministra marca un nuevo capítulo en la dinámica del grupo que lidera Karina Milei, sumándose a la reciente participación de Federico Sturzenegger (Desregulación) en encuentros previos.
Estrategia parlamentaria y el "factor Pettovello"
La hermana del Presidente conducirá el cónclave en la previa de una jornada legislativa de alto voltaje, donde el oficialismo buscará la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La mesa chica contará con figuras centrales del esquema libertario, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, entre otros asesores clave como Santiago Caputo.
La incorporación de Pettovello a estas reuniones responde a la necesidad de aceitar la gestión del ministerio con mayor peso social, en un escenario donde el Ejecutivo busca centralizar las decisiones políticas y parlamentarias para evitar fugas de votos en el Congreso.
“Al populismo no se le gana con más populismo”
La reunión de la mesa política sucede a la primera cumbre de Gabinete que Javier Milei encabezó en 45 días. Durante ese encuentro en Casa Rosada, el Presidente analizó los datos de morosidad familiar -que según la consultora Analytica afecta a casi 4 millones de personas-, pero desestimó las visiones pesimistas. Según confiaron fuentes oficiales, el Gobierno concluyó que “los indicadores no reflejan una situación de crisis” y que el nivel de mora “muestra una tendencia descendente”.
En medio de los pedidos de mayor celeridad planteados recientemente por Bullrich, el mandatario ratificó que no habrá cambios de rumbo ni atajos electorales. “Al populismo no se le gana con más populismo”, sintetizaron fuentes oficiales sobre el mensaje de Milei, quien recalcó ante su equipo que no está dispuesto a “hacer trampas para ganar” ni a traicionar su programa económico de cara al 2027.
En busca de una revancha legislativa
El oficialismo llega a la sesión del miércoles con un optimismo renovado, confiando en que esta vez el respaldo de los bloques aliados será sólido. El paquete de iniciativas incluye, además de la reforma del BCRA, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el acuerdo Mercosur-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una reducción del IVA para productos derivados de la mandioca.
Desde el entorno presidencial buscan diferenciar este escenario de la reciente derrota sufrida en el Senado con la Ley de Propiedad Privada.