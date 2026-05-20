Impulsan una reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones Tucumán para evitar demoras

Resumen para apurados
- El Senado argentino aprobó en comisiones un proyecto para reestructurar la Cámara Federal de Tucumán y agilizar causas de narcotráfico y trata de personas en la región.
- Basada en la propuesta de la senadora Mendoza, la reforma divide el tribunal en dos salas de dos miembros sin costo extra, superando un esquema obsoleto vigente desde 1990.
- La medida busca replicar modelos exitosos de otras provincias para garantizar una justicia más ágil y eficiente ante el avance de delitos complejos en el norte del país.
El Senado se alista para tratar un proyecto que tiene como objetivo dar más rapidez al servicio de justicia mediante modificaciones en la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. En una reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se dio el visto bueno a la iniciativa y podrá abordarse en la próxima sesión, en la que se tratará una serie de pliegos de nombramientos judiciales.
El dictamen condensó aspectos de dos textos presentados, por separado y con distinto carácter, por las senadoras por la provincia Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).
De aprobarse, se modificará la actual estructura de la Cámara Federal de Apelaciones, que continuará integrada por cinco miembros. Prevé la dividisión en dos salas, cada una con dos integrantes, y un presidente para ambas. Este intervendría únicamente en caso de empate o de que se necesitaran subrogancias. Actualmente, la Cámara Federal está integrada por Ricardo Mario Sanjuan, Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal, Patricia Moltini y Fernando Poviña.
La propuesta impulsada por Mendoza, de la que se tomó la mayor parte del dictamen final, había sido presentada originalmente en años anteriores desde 2022. Respondía a un pedido de jueces federales de Tucumán que le acercaron la inquietud. El diferencial que hizo que se optara por esta alternativa, trascendió, tiene que ver con que la aplicación de los cambios no requería más presupuesto.
Por su parte, Ávila proponía otro planteo y la creación de un sexto vocal dentro de la Cámara Federal, alternativa que sí requería más recursos. No obstante, esa posibilidad quedó latente para una eventual futura disponibilidad de recursos.
La Cámara concentra causas federales de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca vinculadas a narcotráfico, trata de personas, delitos complejos, causas previsionales y múltiples conflictos que requieren respuestas rápidas y eficientes.
En la defensa de su proyecto, Mendoza detalló que el tribunal, creado en el año 1937, funciona hoy como un órgano único multifuero tras la ampliación de su integración a cinco miembros en 1990. Esta estructura actual genera un "cuello de botella", consideró, debido a que la normativa exige la concurrencia de tres voluntades coincidentes para alcanzar una mayoría decisoria, provocando que los plazos procesales se extiendan. La legisladora remarcó que se busca replicar un modelo de eficiencia probado, dado que la distribución en salas ya existe en otras Cámaras Federales del país como las de Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario.
Durante el debate, Ávila pidió avanzar con celeridad en este tipo de reformas estructurales destinadas a descomprimir tribunales colapsados y garantizar una Justicia “más cercana a la sociedad”. “La gente reclama una Justicia más ágil, transparente y eficiente. No podemos seguir teniendo estructuras judiciales sobrecargadas mientras avanzan delitos complejos y miles de ciudadanos esperan respuestas”, expresó la senadora.
En su exposición ante los senadores, la vocal Moltini respaldó la iniciativa y destacó la necesidad urgente de adecuar la estructura judicial al crecimiento sostenido de causas federales en el NOA.
Asimismo, la senadora y ex ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, manifestó su apoyo al proyecto y coincidió en la importancia de fortalecer la Justicia Federal en una región clave para la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado. Bullrich reconoció el avance de las políticas de seguridad en la provincia y destacó la mejora sostenida de los índices al respecto.
“Cuando hablamos de reformar y reorganizar el Poder Judicial, hablamos de que funcione mejor para la gente. Hablamos de terminar con la lentitud, descomprimir tribunales y darle respuestas concretas a la sociedad”, concluyó Ávila.