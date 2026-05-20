Impulsan una reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones Tucumán para evitar demoras

En la defensa de su proyecto, Mendoza detalló que el tribunal, creado en el año 1937, funciona hoy como un órgano único multifuero tras la ampliación de su integración a cinco miembros en 1990. Esta estructura actual genera un "cuello de botella", consideró, debido a que la normativa exige la concurrencia de tres voluntades coincidentes para alcanzar una mayoría decisoria, provocando que los plazos procesales se extiendan. La legisladora remarcó que se busca replicar un modelo de eficiencia probado, dado que la distribución en salas ya existe en otras Cámaras Federales del país como las de Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario.