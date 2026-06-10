Seguridad

La Cámara Federal de Apelaciones quedó cerca de dividirse en salas y acelerar la resolución de causas

A la espera de la media sanción en Diputados, el proyecto aprobado en el Senado prevé incluso la incorporación de un sexto camarista.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán podría experimentar la transformación institucional más importante de las últimas décadas. El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que dispone la división del tribunal en dos salas permanentes y la creación de un nuevo cargo de camarista, una modificación que apunta a mejorar la eficiencia de la justicia federal en una jurisdicción que comprende a Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

La iniciativa, impulsada por las senadoras tucumanas Beatriz Ávila, Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada, responde a un reclamo que desde hace años vienen planteando abogados y especialistas del fuero federal ante el crecimiento sostenido de expedientes y la complejidad cada vez mayor de las causas que llegan a revisión de la alzada.

Actualmente, la Cámara Federal tucumana funciona como un tribunal único integrado por cinco magistrados. En la práctica, cada resolución requiere reunir al menos tres votos coincidentes para alcanzar mayoría, una dinámica que, según los fundamentos del proyecto, termina impactando en los tiempos de respuesta y en la capacidad operativa del organismo. La reforma propone que el tribunal se organice en dos salas permanentes y que se incorpore un sexto juez de cámara, elevando su integración total a seis miembros.

El esquema aprobado por el Senado establece que, mientras se sustancie el proceso de designación del nuevo magistrado, las salas funcionarán con dos jueces cada una y con la presidencia común de un quinto camarista, quien podrá intervenir cuando sea necesario destrabar una decisión por discrepancia entre los integrantes de una sala.

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

La importancia de la reforma se comprende mejor al observar la evolución histórica del tribunal. La Cámara Federal de Tucumán fue creada en 1937 con jurisdicción sobre Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy, y originalmente estuvo integrada por tres jueces. En 1990 su composición fue ampliada a cinco miembros. Sin embargo, pese al crecimiento de la litigiosidad federal, su estructura interna permaneció inalterada.

Modelo predominante

Los antecedentes en el resto del país muestran que el funcionamiento en salas es el modelo predominante dentro de las cámaras federales de apelaciones. La Cámara Federal de La Plata trabaja con tres salas, mientras que las de Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta lo hacen con dos. Precisamente, la experiencia salteña es una de las referencias citadas en el proyecto.

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los impulsores sostienen que la división en salas permitirá una asignación más racional de los recursos judiciales, una tramitación más rápida de los expedientes y una reducción de los tiempos de resolución. También destacan que el sistema favorece una mejor organización interna y contribuye a evitar cuellos de botella.

Durante el debate parlamentario, Ávila destacó que la reforma responde a una necesidad concreta de la región y permitirá agilizar los procesos, reducir demoras y brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos. También remarcó que la iniciativa fue producto de un trabajo conjunto entre representantes de distintas provincias del NOA.

Impulsan una reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones Tucumán para evitar demoras

Impulsan una reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones Tucumán para evitar demoras

Actualmente, la Cámara Federal de Tucumán está integrada por Fernando Poviña, Ricardo Sanjuan, Patricia Moltini, Marina Cossio y Mario Leal. De aprobarse definitivamente la ley en Diputados, deberá avanzarse en el procedimiento para cubrir el nuevo cargo creado. La iniciativa busca además adecuar la estructura judicial a las demandas crecientes de la región.

Temas TucumánBeatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaFernando PoviñaCámara Federal de Apelaciones de TucumánMario LealRicardo SanjuánSandra Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Avanza el proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital de la Argentina cada 9 de Julio

Avanza el proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital de la Argentina cada 9 de Julio

Lo más popular
Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem
1

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc
2

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
3

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Seguridad tras la muerte de Benjamín Olariaga: lo que ocurre en otros senderos de la UNT
4

Seguridad tras la muerte de Benjamín Olariaga: lo que ocurre en otros senderos de la UNT

Un millón de adioses para despedir al Indio Solari
5

Un millón de adioses para despedir al Indio Solari

Ranking notas premium
El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
1

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
2

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán
3

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector
4

UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector

Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes
5

Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes

Más Noticias
Encontraron sana y salva a la adolescente desaparecida en Córdoba

Encontraron sana y salva a la adolescente desaparecida en Córdoba

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Preferiría que no: la inesperada confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

"Preferiría que no": la inesperada confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

El secuestro de 470 kilos de cocaína: las dudas que persisten en un caso que rompe moldes

El secuestro de 470 kilos de cocaína: las dudas que persisten en un caso que rompe moldes

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Comentarios