La Cámara Federal de Apelaciones quedó cerca de dividirse en salas y acelerar la resolución de causas

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán podría experimentar la transformación institucional más importante de las últimas décadas. El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que dispone la división del tribunal en dos salas permanentes y la creación de un nuevo cargo de camarista, una modificación que apunta a mejorar la eficiencia de la justicia federal en una jurisdicción que comprende a Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.