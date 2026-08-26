Javier Milei celebró la media sanción a la reforma del BCRA: "Ahora a pelearla en el Senado"

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central. La iniciativa, que obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, plantea una profunda reforma con cambios que abarcan seis ejes centrales: la definición de la misión del organismo, el esquema de remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y una serie de actualizaciones operativas vinculadas al manejo de las reservas.