Javier Milei celebró la media sanción a la reforma del BCRA: "Ahora a pelearla en el Senado"

Resumen para apurados
- Javier Milei celebró este miércoles en redes la media sanción en Diputados para reformar la carta orgánica del BCRA, medida que busca erradicar la inflación en Argentina.
- La iniciativa obtuvo 144 votos a favor y modifica seis ejes del BCRA para revertir reformas de 2012 que permitían la asistencia financiera directa del organismo al Estado nacional.
- El proyecto pasará ahora a debatirse en el Senado, donde el oficialismo buscará su aprobación definitiva para limitar la emisión y sanear el balance de la entidad monetaria.
El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este miércoles la media sanción del proyecto de ley que busca reformar la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y agradeció a los legisladores que acompañaron el proyecto.
En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el mandatario afirmó: “Muchas gracias diputados nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA”.
“Un paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien”, subrayó.
Ahora, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara alta. Milei cerró su mensaje con una convocatoria a avanzar con la segunda etapa del tratamiento: “Ahora a pelearla en el Senado. VLLC”.
Muchas gracias Diputados Nacionales por acompaÃ±ar el proyecto de reforma de la Carta OrgÃ¡nica del BCRA.— Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026
Un paso fundamental para erradicar a la inflaciÃ³n de la vida de los argentinos de bien...!!!
Ahora a pelearla en el Senado.
VLLC!
Reforma del Banco Central
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central. La iniciativa, que obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, plantea una profunda reforma con cambios que abarcan seis ejes centrales: la definición de la misión del organismo, el esquema de remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y una serie de actualizaciones operativas vinculadas al manejo de las reservas.
En conjunto, el proyecto apunta a desandar cambios introducidos en 2012 durante la gestión kirchnerista, cuando se amplió el mandato de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos de asistencia financiera al Estado.