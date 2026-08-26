Política

Javier Milei celebró la media sanción a la reforma del BCRA: "Ahora a pelearla en el Senado"

"Paso fundamental para erradicar a la inflación", afirmó el mandatario.

JAVIER MILEI. El presidnete celebró la media sanción a la reforma del BCRA.
JAVIER MILEI. El presidnete celebró la media sanción a la reforma del BCRA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei celebró este miércoles en redes la media sanción en Diputados para reformar la carta orgánica del BCRA, medida que busca erradicar la inflación en Argentina.
  • La iniciativa obtuvo 144 votos a favor y modifica seis ejes del BCRA para revertir reformas de 2012 que permitían la asistencia financiera directa del organismo al Estado nacional.
  • El proyecto pasará ahora a debatirse en el Senado, donde el oficialismo buscará su aprobación definitiva para limitar la emisión y sanear el balance de la entidad monetaria.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este miércoles la media sanción del proyecto de ley que busca reformar la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y agradeció a los legisladores que acompañaron el proyecto.

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el mandatario afirmó:  “Muchas gracias diputados nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA”.

“Un paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien”, subrayó. 

Ahora, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara alta. Milei cerró su mensaje con una convocatoria a avanzar con la segunda etapa del tratamiento: “Ahora a pelearla en el Senado. VLLC”.

Reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central. La iniciativa, que obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, plantea una profunda reforma con cambios que abarcan seis ejes centrales: la definición de la misión del organismo, el esquema de remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y una serie de actualizaciones operativas vinculadas al manejo de las reservas.

En conjunto, el proyecto apunta a desandar cambios introducidos en 2012 durante la gestión kirchnerista, cuando se amplió el mandato de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos de asistencia financiera al Estado.

Temas Banco Central de la República ArgentinaHonorable Senado de la Nación ArgentinaArgentinaEstado NacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos
1

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán
3

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
4

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios
5

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
4

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
5

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

Más Noticias
Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Comentarios