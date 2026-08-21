Estados Unidos profundiza la guerra económica contra Irán

“Sin duda, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, que atacan los derechos humanos fundamentales de cada ciudadano iraní, constituyen un caso de ‘terrorismo económico’ y de ‘crímenes contra la humanidad’”, declaró el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado difundido por medios estatales, en el que afirmó que los responsables de esta política “merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces”.