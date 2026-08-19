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Frío polar para la economía y distintas temperaturas en los precios según el código postal

Un informe de la Universidad de San Andrés reveló que el segundo trimestre cerró con una contracción económica del 0,78%. El termómetro de las góndolas según la región.

DISPARIDAD. El Noroeste Argentino (NOA) se posiciona como la zona con los valores más bajos en góndola, marcando un 2,7% por debajo de la media.
DISPARIDAD. El Noroeste Argentino (NOA) se posiciona como la zona con los valores más bajos en góndola, marcando un 2,7% por debajo de la media. ARCHIVO
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe de la Universidad de San Andrés reveló que la economía argentina cayó 0,78% en el segundo trimestre por la fuerte baja del consumo y la actividad.
  • El estudio expone disparidades regionales de precios en góndolas, con el NOA un 2,7% bajo la media, junto a un retroceso acumulado de ventas minoristas del 2,7% anual.
  • La persistente retracción del consumo y la pérdida de empleo condicionan la reactivación, profundizando la cautela y la morosidad en el mercado argentino.
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