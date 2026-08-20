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Jugó en Lince, fue convocado a Tarucas y dejó Tucumán para perseguir su sueño en Italia

Matteo Salmoiraghi tiene 20 años, mide 1,95 metro y pesa 118 kilos. Después de ayudar a Lince a regresar al Regional A y ser convocado por Tarucas, aceptó la propuesta de Viadana para iniciar su camino en el rugby europeo.

Salmoiraghi se formó en Lince, pero jugará en Italia durante la próxima temporada.
Salmoiraghi se formó en Lince, pero jugará en Italia durante la próxima temporada.
Por Benjamín Papaterra Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • El tucumano Matteo Salmoiraghi dejó Lince y fichó por el Rugby Viadana de Italia para iniciar su carrera en el profesionalismo europeo de la Serie A Élite.
  • Tras formarse en Lince y ascender al Regional A, su paso por la franquicia Tarucas y el consejo de referentes lo impulsaron a dar el salto al exterior.
  • El club italiano apuesta a su desarrollo físico y técnico, abriéndole la puerta a consolidarse en la alta competencia y proyectar una carrera a largo plazo.
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