Jugó en Lince, fue convocado a Tarucas y dejó Tucumán para perseguir su sueño en Italia
Matteo Salmoiraghi tiene 20 años, mide 1,95 metro y pesa 118 kilos. Después de ayudar a Lince a regresar al Regional A y ser convocado por Tarucas, aceptó la propuesta de Viadana para iniciar su camino en el rugby europeo.
Resumen para apurados
- El tucumano Matteo Salmoiraghi dejó Lince y fichó por el Rugby Viadana de Italia para iniciar su carrera en el profesionalismo europeo de la Serie A Élite.
- Tras formarse en Lince y ascender al Regional A, su paso por la franquicia Tarucas y el consejo de referentes lo impulsaron a dar el salto al exterior.
- El club italiano apuesta a su desarrollo físico y técnico, abriéndole la puerta a consolidarse en la alta competencia y proyectar una carrera a largo plazo.
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