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El miedo a ser padre se convirtió en cine de terror: así es la nueva entrega de “La noche del demonio”

La película, también conocida como “Insidious 6”, se estrena este jueves 20 de agosto con una nueva protagonista, una entidad demoníaca y una historia inspirada en los propios miedos de su director, Jacob Chase.

LA PELÍCULA. Insidious 6 llega este jueves 20 de agosto con una nueva historia de terror: una madre soltera descubre que puede entrar al más allá y traer a sus habitantes al mundo de los vivos.
LA PELÍCULA. Insidious 6 llega este jueves 20 de agosto con una nueva historia de terror: una madre soltera descubre que puede entrar al más allá y traer a sus habitantes al mundo de los vivos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • “La noche del demonio: Están entre nosotros”, dirigida por Jacob Chase, se estrena este 20 de agosto en cines inspirada en los miedos a la paternidad y traumas familiares.
  • Protagonizada por Amelia Eve y Lin Shaye, la trama sigue a una madre con la habilidad de cruzar al más allá, enfrentando a una seductora entidad demoníaca.
  • La sexta entrega busca renovar una franquicia que ya recaudó más de 740 millones de dólares a nivel global, combinando terror sobrenatural con conflictos humanos.
Resumen generado con IA

Hay miedos que quedan en la cabeza y otros que terminan convertidos en una película. Para Jacob Chase, director y guionista de “La noche del demonio: Están entre nosotros”, la sexta entrega de la popular franquicia de terror nació de una preocupación mucho más cercana que cualquier criatura sobrenatural: el miedo a repetir los errores de sus propios padres.

Chase, realizador de “Ven a jugar”, acababa de convertirse en padre por primera vez cuando asumió el proyecto. Esa experiencia lo llevó a pensar en la relación entre padres e hijos y en cuánto pueden pesar los traumas familiares. De ahí surgió Gemma, la protagonista de esta nueva historia: una madre soltera que quiere proteger a su hija de todo aquello que ella misma sufrió.

“Quería crear un personaje que ya arrastraba un trauma de su pasado y que intentaba desesperadamente huir de los pecados de su madre”, explicó Chase.

El resultado llega a los cines este jueves 20 de agosto y vuelve a poner en juego uno de los elementos centrales de la saga: el contacto con el más allá. Esta vez, además, las criaturas sobrenaturales encuentran una forma de cruzar hacia el mundo de los vivos.

Una madre frente a sus propios fantasmas

La protagonista es Gemma, interpretada por Amelia Eve. Es una joven madre soltera que cría a su hija en la misma casa donde pasó su infancia, un lugar cargado de recuerdos traumáticos.

Allí descubre que tiene una capacidad inquietante: puede entrar al más allá y también traer a sus habitantes al mundo de los vivos. Ese poder la convierte en objetivo de entidades aterradoras y, al mismo tiempo, pone a su hija en peligro.

Para Eve, de 34 años, el papel significó la posibilidad de entrar en un universo que ya tiene millones de seguidores. La actriz también buscó construir el vínculo entre Gemma y su hija desde una experiencia personal: su relación con sus hermanas, a quienes definió como “la gente por la que harías lo que sea”.

La película también recupera a Lin Shaye como Elise Rainier, uno de los personajes más queridos de la franquicia. A sus 82 años, la actriz vuelve a ocupar un lugar clave en la historia. En esta ocasión, Elise funciona como una guía para Gemma mientras la protagonista intenta entender aquello que le sucede.

“Sigue estando en completa evolución”, contó Shaye sobre su personaje.

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Un nuevo villano entra en escena

La amenaza de esta entrega tiene nombre propio: Cyrus, una nueva entidad demoníaca interpretada por Sam Spruell, conocido por sus trabajos en Fargo.

Chase quería alejarse del villano tradicional y construir una figura con una personalidad más seductora. Por eso imaginó a un demonio carismático, persistente y con un objetivo concreto.

“Quería a alguien un poco más humano”, explicó el director.

Esa característica también forma parte del juego del terror. Para Chase, un villano encantador puede resultar todavía más inquietante porque genera una identificación incómoda: la posibilidad de entender por qué alguien podría sentirse atraído por él.

Con Amelia Eve, Lin Shaye, Brandon Perea y Sam Spruell al frente del elenco, la sexta película de La noche del demonio abre una nueva etapa para una franquicia que ya recaudó más de 740 millones de dólares en todo el mundo.

Esta vez, el miedo empieza en un lugar mucho más reconocible: una casa, una familia y una madre que intenta proteger a su hija mientras descubre que algunos fantasmas pueden venir del pasado y otros, literalmente, del otro lado.

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