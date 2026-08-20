SociedadTecnología

Spotify identificará a los artistas creados con inteligencia artificial: qué cambiará

La plataforma incorporará desde septiembre una etiqueta para distinguir los perfiles generados con IA. Además, esos artistas quedarán afuera de algunas recomendaciones automáticas.

SPOTIFY. Comenzará a identificar a los artistas creados con IA mediante la etiqueta “AI Persona”.
SPOTIFY. Comenzará a identificar a los artistas creados con IA mediante la etiqueta “AI Persona”. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Desde septiembre, Spotify identificará con la etiqueta "AI Persona" a los músicos creados con inteligencia artificial para diferenciarlos de los artistas humanos.
  • La plataforma aplicará la marca a identidades 100% sintéticas y permitirá autodeclaraciones o apelaciones, ante el auge de canciones e imágenes generadas por IA.
  • Estas cuentas perderán visibilidad al quedar fuera de sugerencias algorítmicas y playlists editoriales, sentando un precedente clave en la industria musical.
Resumen generado con IA

Desde septiembre, algunos artistas en Spotify van a tener una nueva marca junto a su perfil. La plataforma empezará a identificar con la etiqueta “AI Persona” a identidades musicales creadas con inteligencia artificial y también limitará su aparición en ciertas recomendaciones automáticas.

Spotify para estudiantes: cómo activar el descuento y pagar menos por Premium

Spotify para estudiantes: cómo activar el descuento y pagar menos por Premium

La medida busca diferenciar a esos proyectos de los músicos reales que usan IA como una herramienta más dentro de su proceso creativo. El cambio llega en medio del crecimiento de canciones, voces e imágenes generadas artificialmente dentro de los servicios de streaming.

Qué cambiará con la etiqueta “AI Persona”

La nueva marca aparecerá en aquellos perfiles cuya identidad haya sido creada con inteligencia artificial. El objetivo es diferenciar estos proyectos de los artistas detrás de los cuales sí existe una persona o una banda real.

La compañía aclaró que usar IA para producir una canción no será suficiente para recibir automáticamente la etiqueta. El foco está en los proyectos que construyen una identidad artística artificial completa, desde el nombre hasta la imagen con la que se presentan ante el público.

SPOTIFY. Comenzará a identificar a los artistas creados con IA mediante la etiqueta “AI Persona”. SPOTIFY. Comenzará a identificar a los artistas creados con IA mediante la etiqueta “AI Persona”. / CAPTURA DE PANTALLA

Los propios creadores podrán informar desde Spotify for Artists que administran una “AI Persona”. A su vez, el servicio de streaming podrá revisar perfiles y aplicar la identificación cuando determine que corresponde.

Cómo sabrá el usuario si un artista fue creado con IA

La etiqueta no quedará limitada a una sección poco visible del perfil. Según lo anunciado, la identificación podrá aparecer junto al nombre del artista, en su página de información, en búsquedas y dentro de listas de reproducción. Así, el usuario podrá tener ese dato antes o mientras escucha una canción.

Cómo mejorar el audio al usar Spotify en la computadora: la función que pocos conocen

Cómo mejorar el audio al usar Spotify en la computadora: la función que pocos conocen

También habrá una posibilidad de apelación para los perfiles que consideren que recibieron la marca de manera incorrecta.

Qué pasará con las recomendaciones

La medida tendrá consecuencias más allá de una etiqueta visual. Las cuentas identificadas como “AI Persona” quedarán afuera, por defecto, de determinadas recomendaciones editoriales y algorítmicas.

En la práctica, estos proyectos tendrán menos posibilidades de aparecer automáticamente en playlists, radios o sugerencias destinadas a descubrir música nueva.

Eso no significa que sus canciones desaparecerán. El contenido seguirá disponible y cualquier usuario podrá buscarlo, escucharlo y seguir esos perfiles.

Por qué la plataforma decidió identificarlos

La expansión de la inteligencia artificial generativa hizo posible crear en pocos pasos una voz, una imagen, un nombre y canciones suficientes para construir un proyecto musical que, a simple vista, puede parecer tradicional.

Por eso, la plataforma busca sumar información sobre quién, o qué, está detrás de la música que circula dentro de su catálogo.

La compañía ya había avanzado durante este año con otras herramientas vinculadas con la identidad de los artistas, entre ellas el distintivo “Verified by Spotify” para perfiles verificados.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas SpotifyInteligencia ArtificialJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La confianza marca una brecha de género al aprender IA: qué encontró un estudio

La confianza marca una brecha de género al aprender IA: qué encontró un estudio

Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
5

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

El Niño se fortalece: cuánto podría llover en Argentina durante la primavera y el verano

El Niño se fortalece: cuánto podría llover en Argentina durante la primavera y el verano

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Feriado del 12 de octubre: qué día cae y cómo será el próximo fin de semana largo

Feriado del 12 de octubre: qué día cae y cómo será el próximo fin de semana largo

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tener paciencia y pensar antes de tomar decisiones, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tener paciencia y pensar antes de tomar decisiones, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Arte y memoria para revivir la historia azucarera en Lastenia

Arte y memoria para revivir la historia azucarera en Lastenia

Comentarios