Spotify identificará a los artistas creados con inteligencia artificial: qué cambiará

Resumen para apurados
- Desde septiembre, Spotify identificará con la etiqueta "AI Persona" a los músicos creados con inteligencia artificial para diferenciarlos de los artistas humanos.
- La plataforma aplicará la marca a identidades 100% sintéticas y permitirá autodeclaraciones o apelaciones, ante el auge de canciones e imágenes generadas por IA.
- Estas cuentas perderán visibilidad al quedar fuera de sugerencias algorítmicas y playlists editoriales, sentando un precedente clave en la industria musical.
Desde septiembre, algunos artistas en Spotify van a tener una nueva marca junto a su perfil. La plataforma empezará a identificar con la etiqueta “AI Persona” a identidades musicales creadas con inteligencia artificial y también limitará su aparición en ciertas recomendaciones automáticas.
La medida busca diferenciar a esos proyectos de los músicos reales que usan IA como una herramienta más dentro de su proceso creativo. El cambio llega en medio del crecimiento de canciones, voces e imágenes generadas artificialmente dentro de los servicios de streaming.
Qué cambiará con la etiqueta “AI Persona”
La nueva marca aparecerá en aquellos perfiles cuya identidad haya sido creada con inteligencia artificial. El objetivo es diferenciar estos proyectos de los artistas detrás de los cuales sí existe una persona o una banda real.
La compañía aclaró que usar IA para producir una canción no será suficiente para recibir automáticamente la etiqueta. El foco está en los proyectos que construyen una identidad artística artificial completa, desde el nombre hasta la imagen con la que se presentan ante el público.
Los propios creadores podrán informar desde Spotify for Artists que administran una “AI Persona”. A su vez, el servicio de streaming podrá revisar perfiles y aplicar la identificación cuando determine que corresponde.
Cómo sabrá el usuario si un artista fue creado con IA
La etiqueta no quedará limitada a una sección poco visible del perfil. Según lo anunciado, la identificación podrá aparecer junto al nombre del artista, en su página de información, en búsquedas y dentro de listas de reproducción. Así, el usuario podrá tener ese dato antes o mientras escucha una canción.
También habrá una posibilidad de apelación para los perfiles que consideren que recibieron la marca de manera incorrecta.
Qué pasará con las recomendaciones
La medida tendrá consecuencias más allá de una etiqueta visual. Las cuentas identificadas como “AI Persona” quedarán afuera, por defecto, de determinadas recomendaciones editoriales y algorítmicas.
En la práctica, estos proyectos tendrán menos posibilidades de aparecer automáticamente en playlists, radios o sugerencias destinadas a descubrir música nueva.
Eso no significa que sus canciones desaparecerán. El contenido seguirá disponible y cualquier usuario podrá buscarlo, escucharlo y seguir esos perfiles.
Por qué la plataforma decidió identificarlos
La expansión de la inteligencia artificial generativa hizo posible crear en pocos pasos una voz, una imagen, un nombre y canciones suficientes para construir un proyecto musical que, a simple vista, puede parecer tradicional.
Por eso, la plataforma busca sumar información sobre quién, o qué, está detrás de la música que circula dentro de su catálogo.
La compañía ya había avanzado durante este año con otras herramientas vinculadas con la identidad de los artistas, entre ellas el distintivo “Verified by Spotify” para perfiles verificados.