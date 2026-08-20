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Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

La serie sobre Moria Casán instaló una discusión que excede su forma de criar: cuánto esperamos que una mujer renuncie a su propia vida cuando se convierte en madre y por qué esa misma exigencia no suele recaer sobre los padres.

Escena de Moria la serie.
Escena de "Moria" la serie.
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 21 Hs

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