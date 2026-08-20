Del colapso del dique El Cadillal a una familia rota: tres tucumanos desarrollan proyectos de cine con la Academia y Netflix

A quienes están empezando, los tres les dejaron una idea en común: insistir y empezar con lo que se tenga. “Hagan un corto, aunque sea el más pequeño del mundo, y que lo manden a festivales. No tiene que ser algo espectacular: que sea chiquitito y bien hecho”, aconsejó Rovaletti. García Melo, en la misma línea, reivindicó el trabajo colectivo: “El cine interpela justamente lo contrario de salvarse solo. Aceptarse en comunidad y aceptar que uno es parte de algo más grande es un primer paso para hacer”.