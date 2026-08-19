El oficialismo de la UNT podría romper una cadena de sucesiones de 20 años

Resumen para apurados
- El oficialismo de la UNT postulará a Mohamed y Madkur para el Rectorado tras la salida de Mercedes Leal, buscando renovar su conducción en Tucumán.
- La nueva fórmula rompe una tradición sucesoria de dos décadas en la casa de altos estudios y ya cuenta con el respaldo de 12 decanos.
- La conformación de esta lista oficialista reconfigura el mapa político universitario de cara a las próximas elecciones de la UNT.
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