Política

El oficialismo de la UNT podría romper una cadena de sucesiones de 20 años

La salida de Mercedes Leal modifica una dinámica que atravesó las últimas gestiones. Mohamed y Madkur serán la nueva apuesta del espacio para el Rectorado.

MERCEDES LEAL Y SERGIO PAGANI. La última fórmula ganadora de la UNT.
MERCEDES LEAL Y SERGIO PAGANI. La última fórmula ganadora de la UNT.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El oficialismo de la UNT postulará a Mohamed y Madkur para el Rectorado tras la salida de Mercedes Leal, buscando renovar su conducción en Tucumán.
  • La nueva fórmula rompe una tradición sucesoria de dos décadas en la casa de altos estudios y ya cuenta con el respaldo de 12 decanos.
  • La conformación de esta lista oficialista reconfigura el mapa político universitario de cara a las próximas elecciones de la UNT.
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