Política

Los acoples del PJ: la estrategia que le dio el 75% de sus votos en el interior

El peronismo alista los acoples que impulsarán a la fórmula Jaldo-Acevedo en 2027. Entre las charlas y la expectativa por las definiciones.

ELECCIONES 2023 EN EL INTERIOR / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES 2023 EN EL INTERIOR / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El PJ de Tucumán comenzó a preparar su sistema de acoples electorales para respaldar la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo de cara a los comicios de 2027.
  • Este esquema de listas colectoras fue clave en elecciones previas, al aportar el 75% de los sufragios conseguidos por el oficialismo en el interior de la provincia.
  • La articulación temprana de alianzas busca consolidar la estructura territorial del peronismo y asegurar la continuidad del oficialismo provincial en el mediano plazo.
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Temas TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoJavier MileiLisandro CatalánElecciones 2027
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