Los acoples del PJ: la estrategia que le dio el 75% de sus votos en el interior

Resumen para apurados
- El PJ de Tucumán comenzó a preparar su sistema de acoples electorales para respaldar la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo de cara a los comicios de 2027.
- Este esquema de listas colectoras fue clave en elecciones previas, al aportar el 75% de los sufragios conseguidos por el oficialismo en el interior de la provincia.
- La articulación temprana de alianzas busca consolidar la estructura territorial del peronismo y asegurar la continuidad del oficialismo provincial en el mediano plazo.
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