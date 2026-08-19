Ormuz, nuevo territorio de Estados Unidos, según Trump

Emiratos Árabes Unidos emitió el martes, por primera vez en un mes, una alerta telefónica en la que llamaban a la población a ponerse a salvo ante “amenazas de misiles”. “Las defensas aéreas de Emiratos detectaron dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país, el primero cayó fuera de las aguas territoriales y el segundo cayó en las aguas territoriales”, señaló el ministerio de Defensa en X.