Trump ordenó reducir las maniobras militares con Corea del Sur para evitar "señales hostiles"

Con cerca de 28.500 soldados estadounidenses estacionados de forma permanente en Corea del Sur, la determinación de Trump vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de la alianza estratégica entre Washington y Seúl. En una región que técnicamente sigue en guerra desde 1953, el equilibrio entre la preparación militar y la cortesía diplomática parece haberse inclinado, bajo la actual administración, hacia una reducción de la confrontación directa en busca de un nuevo orden político con el Norte.