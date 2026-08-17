Trump ordenó reducir las maniobras militares con Corea del Sur para evitar "señales hostiles"

Resumen para apurados
- Hoy, Donald Trump ordenó reducir la presencia de EE.UU. en maniobras militares con Corea del Sur para evitar señales hostiles y facilitar el diálogo con Corea del Norte.
- El ejercicio Ulchi Freedom Shield comenzó según lo previsto, pero Trump instruyó al Pentágono recortar tropas tras las quejas y ensayos de misiles del régimen norcoreano.
- La medida genera incertidumbre sobre la alianza estratégica entre Washington y Seúl, priorizando el acercamiento con Kim Jong Un sobre la preparación militar conjunta regional.
En un giro que redefine la estrategia de seguridad en el este de Asia, el presidente Donald Trump ordenó reducir de manera "sustancial" la participación de Estados Unidos en los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Las maniobras, denominadas "Ulchi Freedom Shield", iniciaron hoy con una duración prevista de 11 días; sin embargo, el mandatario estadounidense cuestionó la pertinencia de estas acciones, calificándolas de onerosas y contraproducentes para el diálogo diplomático con el régimen del Norte.
Diplomacia personal por encima de la presión militar
A través de sus redes sociales, Trump dejó clara su postura al priorizar el vínculo personal que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong Un. "No estoy contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en estos ejercicios", expresó el presidente, al remarcar que las maniobras envían una señal "totalmente inapropiada y hostil" hacia Pyongyang.
Según Trump, la continuidad de estos entrenamientos a gran escala representa un obstáculo para la distensión en la península. Como respaldo a su decisión, el mandatario compartió una fotografía de su encuentro histórico con Kim en 2019, al reafirmar su intención de mantener canales políticos abiertos y evitar provocaciones que, a su juicio, solo elevan el gasto militar de Washington sin beneficios estratégicos claros.
El rol del Pentágono y el alcance de los ejercicios
Pese al malestar presidencial, el Ministerio de Defensa surcoreano confirmó que las actividades siguen adelante según el cronograma original. Ante la imposibilidad de cancelar los ejercicios de forma total debido a su inicio inminente, Trump instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que ejecute una reducción considerable en el despliegue de tropas y recursos operativos.
Los ejercicios *Ulchi Freedom Shield* están diseñados para preparar a ambas naciones ante un posible conflicto armado, incluyendo simulaciones de vanguardia como ataques con drones, respuestas a ofensivas cibernéticas e interferencias en sistemas de navegación GPS. No obstante, la orden de la Casa Blanca de limitar la escala de estos entrenamientos introduce una cuota de incertidumbre sobre la profundidad y efectividad de las prácticas militares programadas para esta semana.
Incertidumbre en la alianza y reacción de Corea del Norte
La decisión de Washington llega en un momento de extrema sensibilidad. Corea del Norte ya había manifestado su rechazo a las maniobras, considerándolas un ensayo de invasión, y respondió preventivamente con el lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón. Pyongyang advirtió que podría implementar medidas de "disuasión" aún más contundentes si percibe una amenaza directa a su soberanía.
Con cerca de 28.500 soldados estadounidenses estacionados de forma permanente en Corea del Sur, la determinación de Trump vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de la alianza estratégica entre Washington y Seúl. En una región que técnicamente sigue en guerra desde 1953, el equilibrio entre la preparación militar y la cortesía diplomática parece haberse inclinado, bajo la actual administración, hacia una reducción de la confrontación directa en busca de un nuevo orden político con el Norte.