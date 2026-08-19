Agresión en Tafí del Valle: un caso que está a horas de quedar sin procesados

Resumen para apurados
- La causa por la agresión en Tafí del Valle podría quedar sin procesados hoy debido al vencimiento de los plazos de investigación penal sin haberse solicitado una prórroga.
- El hecho violento ocurrió en un boliche y fue registrado por testigos; la falta de avances judiciales derivó en pedidos de sobreseimiento para los imputados de la causa.
- De no mediar una extensión judicial urgente, la justicia sobreseerá a los acusados, dejando el ataque impune o forzando una nueva imputación contra terceros involucrados.
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