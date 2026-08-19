Seguridad

Agresión en Tafí del Valle: un caso que está a horas de quedar sin procesados

Hoy se vencen los plazos de investigación y no se pidió una prórroga. Si no lo hacen, los acusados deberán ser sobreseídos.

AGRESIÓN. Las imágenes de la pelea quedaron parcialmente registradas por las cámaras de los celulares de los asistentes al boliche.
AGRESIÓN. Las imágenes de la pelea quedaron parcialmente registradas por las cámaras de los celulares de los asistentes al boliche. ARCHIVO / CAPTURA DE VIDEO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • La causa por la agresión en Tafí del Valle podría quedar sin procesados hoy debido al vencimiento de los plazos de investigación penal sin haberse solicitado una prórroga.
  • El hecho violento ocurrió en un boliche y fue registrado por testigos; la falta de avances judiciales derivó en pedidos de sobreseimiento para los imputados de la causa.
  • De no mediar una extensión judicial urgente, la justicia sobreseerá a los acusados, dejando el ataque impune o forzando una nueva imputación contra terceros involucrados.
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