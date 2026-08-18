En medio de las charlas por la paz, Trump amenaza a Omán

La ONU advierte

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó este lunes a las partes beligerantes en Yemen a “cesar inmediatamente” toda ofensiva, y advirtió que si los ataques se intensifican, esto sumirá de nuevo al país en “un conflicto a gran escala”. “Insto a todas las partes a detener de inmediato cualquier acción que pueda devolver a Yemen a un conflicto a gran escala”, dijo Volker Türk.