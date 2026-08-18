En medio de las charlas por la paz, Trump amenaza a Omán

Resumen para apurados
- Donald Trump amenazó con bombardear Omán si interfiere en las negociaciones con Irán por el control del estratégico estrecho de Ormuz, exigiendo la rendición de Teherán.
- Omán e Irán negocian acuerdos de navegación en el estrecho, cerrado desde el inicio de la guerra, mientras Washington busca su propio pacto para reabrir la ruta comercial.
- La advertencia eleva la tensión regional, aunque emisarios de la Casa Blanca sostienen que el diálogo bilateral con Teherán avanza para lograr un acuerdo de paz duradero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si “se interpone” en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a Teherán para que se rinda.
“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos”, le dijo Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.
Trump también señaló que Irán debería “levantar la bandera blanca y rendirse”, según un mensaje que Yingst en X a propósito de su entrevista con el mandatario.
Irán y Omán dialogan desde hace semanas sobre futuros acuerdos de navegación marítima a través de esa estratégica ruta, y el ministerio de Relaciones Exteriores iraní señaló más temprano ayer que las dos partes trabajan en una declaración conjunta.
A comienzos de este mes, el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi señaló que las negociaciones con Omán estaban en la “fase final”, pero subrayó que cualquier acuerdo entre ambos países no implicaba la reapertura del estrecho de Ormuz, ya que dependía de “condiciones” adicionales, según los medios estatales iraníes.
Pese a las conversaciones, Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que Estados Unidos controla el estrecho, que quedó prácticamente cerrado por Teherán tras el estallido de la guerra con Irán a finales de febrero.
“Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. Creo que lo mantendremos”, escribió el presidente en una publicación en Truth Social la semana pasada.
Trump provocó además una dura respuesta de Teherán después de afirmar, aparentemente en tono de broma, que pronto declararía el estrecho “territorio de Estados Unidos”.
Conversaciones
Mientras tanto, el enviado estadounidense Jared Kushner, yerno del presidente Trump, calificó de “muy positivas” las discusiones entre Washington y Teherán con el fin de concluir un acuerdo para poner fin al conflicto.
En declaraciones a Fox News dijo que si bien no había “mucha confianza” entre Estados Unidos e Irán tras “todos estos años de ausencia de relaciones y de diálogo”, Kushner aseguró que “las dos partes están muy seriamente implicadas”. “El presidente Trump va a mostrarse muy paciente, no le gusta precipitarse para cerrar un acuerdo. Concluirá el acuerdo adecuado cuando este esté listo”, añadió.
Ataque en el Kurdistán
El gobierno federal de Irak dijo ayer que abrirá una investigación sobre un ataque contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán, Masrour Barzani, que las autoridades regionales atribuyeron a Irán.
El canciller iraní, Abás Araqchi, condenó el ataque y llamó a los “amigos kurdos” de Irán a “mantenerse alerta ante posibles maniobras destinadas a enfrentar a países vecinos”. No se registraron víctimas en el ataque.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero, la región del Kurdistán, que alberga tropas estadounidenses y compañías petroleras extranjeras, así como rebeldes exiliados de Irán, ha sido blanco de más de 1.000 ataques por parte de Teherán y de grupos armados proiraníes dentro de Irak.
Plazo de negociación
El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó ayer que el plazo de 60 días para las negociaciones irano-estadounidenses incluido en el memorando de entendimiento de junio ha quedado sin efecto debido a las “violaciones” cometidas por Washington.
“No iniciamos ninguna negociación porque, pocas semanas después de la firma, comenzaron violaciones generalizadas del acuerdo, dejando así sin efecto la disposición de los 60 días”, dijo.
Los hutíes atacan
Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron un buque militar saudita y cuatro embarcaciones de escolta en el mar Rojo, como parte de su bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, dijo ayer su portavoz militar, Yahya Saree.
Los hutíes están en guerra con Arabia Saudita desde que esta intervino en la guerra civil de Yemen en 2015, pero había un alto el fuego vigente desde 2022. Esta tregua dejó de cumplirse el mes pasado, cuando Yemen se involucró en la guerra más amplia en Oriente Medio.
La ONU advierte
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó este lunes a las partes beligerantes en Yemen a “cesar inmediatamente” toda ofensiva, y advirtió que si los ataques se intensifican, esto sumirá de nuevo al país en “un conflicto a gran escala”. “Insto a todas las partes a detener de inmediato cualquier acción que pueda devolver a Yemen a un conflicto a gran escala”, dijo Volker Türk.
La guerra civil en Yemen, que se remonta a 2014, ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo en el país más pobre de la península arábiga.
Irán y desaparecidos
Irán considerará que sus tres pilotos desaparecidos en marzo son prisioneros en Qatar, pese a la negativa de Doha, hasta que se esclarezca su paradero, dijo ayer el ministerio de Exteriores iraní.
Teherán dijo que los pilotos iraníes desaparecieron mientras llevaban a cabo una operación contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, el 2 de marzo.