Paro universitario: docentes de todo el país inician una semana de reclamos por bajos salarios y falta de presupuesto

Salarios, presupuesto y Ley de Financiamiento: los ejes del reclamo docente

El desencadenante central de esta nueva jornada de paro universitario radica en la contienda que los gremios mantienen con la Casa Rosada en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. Desde las federaciones docentes denuncian que la norma aprobada por el Congreso de la Nación continúa sin aplicarse de manera plena e integral, lo que priva a las instituciones de los recursos indispensables para garantizar un dictado de clases acorde a los estándares mínimos de calidad.