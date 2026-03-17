Comienza la segunda jornada del paro universitario convocado por Adiunt

Por su parte, la secretaria Académica de la UNT, Carolina Abdala, señaló que si bien desde la institución reconocen la legitimidad del reclamo sindical, la principal preocupación está puesta en garantizar la continuidad de las clases. En ese sentido, negó que exista una adhesión uniforme a la medida de fuerza y remarcó que la situación varía de acuerdo a la unidad académica.