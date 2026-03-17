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Comienza la segunda jornada del paro universitario convocado por Adiunt
Comienza la segunda jornada del paro universitario convocado por Adiunt
Hace 3 Hs

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) inició ayer un paro que se extenderá hasta el 21 de marzo, en el marco de una lucha que abarca a las 60 universidades públicas del país. La medida nacional fue convocada por la Conadu y Conadu Histórica, y paraliza tanto facultades como escuelas preuniversitarias.

La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, explicó que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025. La misma establecía una recomposición salarial cercana al 52% para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023. En febrero, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto con la intención de modificar la normativa aprobada.

Impacto presupuestario

Además, Rodríguez advirtió sobre el impacto presupuestario en el funcionamiento de las universidades. “Se redujeron becas, gastos de funcionamiento y recursos para investigación y laboratorios. Es un ajuste que afecta el sostenimiento de la educación pública”, expuso. Afirmó también que el acatamiento del paro fue alto en la jornada de ayer.

Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

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Por su parte, la secretaria Académica de la UNT, Carolina Abdala, señaló que si bien desde la institución reconocen la legitimidad del reclamo sindical, la principal preocupación está puesta en garantizar la continuidad de las clases. En ese sentido, negó que exista una adhesión uniforme a la medida de fuerza y remarcó que la situación varía de acuerdo a la unidad académica.

Temas Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de TucumánConadu HistóricaJavier Milei
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