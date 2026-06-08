Política

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

El reclamo se realizará entre el 16 y el 20 de junio.

APOYO. Adiunt adhiere a la protesta organizada por la Conadu Histórica.
APOYO. Adiunt adhiere a la protesta organizada por la Conadu Histórica. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El conflicto universitario no cesa. Ante la falta de respuestas del Gobierno de la Nación, la Conadu Histórica resolvió una nueva semana de paro del 16 al 20 de junio, al tiempo que advirtió que el inicio y funcionamiento del segundo cuatrimestre están en riesgo. “Sin convocatoria a paritarias, con salarios pulverizados, presupuesto insuficiente y una Ley de Financiamiento Universitario incumplida, la crisis de las universidades nacionales se profundiza día a día”, señaló el gremio en un comunicado.

La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), Anahí Rodríguez, confirmó a este diario que la medida de fuerza también se llevará a cabo en la provincia. El gremio provincial exige la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y por la apertura de paritarias de manera inmediata. “No hay más tiempo que esperar”, se reclamó en una publicación en las redes.

Sin negociaciones

La Conadu Histórica ratificó que no existe ninguna negociación formal en curso con la gestión que encabeza Javier Milei. “Rechazamos cualquier intento de condicionar nuestros reclamos o el abandono de las acciones judiciales impulsadas para defender la universidad pública”, insistió. Agregó que la multitudinaria movilización por #NiUnaMenos demostró que la organización y la lucha son el camino para enfrentar el ajuste y defender los derechos. “La ley no se negocia, la ley se cumple”, exigió.

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El sector docente viene implementando medidas de fuerzas de semanas completas en los últimos meses ante un Ejecutivo Nacional. Ocurrió ya en marzo, abril y en mayo con mayor asiduidad.

En ese contexto, en Adiunt adelantó que no descartan avanzar hacia un paro por tiempo indefinido, aunque esa definición deberá resolverse en el ámbito de la Conadu Histórica.

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