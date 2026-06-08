La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), Anahí Rodríguez, confirmó a este diario que la medida de fuerza también se llevará a cabo en la provincia. El gremio provincial exige la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y por la apertura de paritarias de manera inmediata. “No hay más tiempo que esperar”, se reclamó en una publicación en las redes.