Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

“Una lucha unificada”

A las críticas del sector docente se sumaron también las voces estudiantiles. La presidenta del centro de estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la UNT, Lucía Gastaminza, advirtió que el desfinanciamiento impacta de manera directa en toda la comunidad universitaria. “Hace tres años que el desfinanciamiento viene afectando de manera integral a los distintos sectores. El estudiantil, por ser el más amplio, es el que más se ve. Tenemos situaciones concretas con becas como el Progresar que hace tres meses no se cobra y cuyos canales de comunicación ya no son los mismos”, señaló. Además, cuestionó el recorte en investigación y sostuvo que “se puso en duda la producción científico-social, algo que impacta de lleno en nuestra facultad”.