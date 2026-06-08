Conflicto universitario: CONADU anunció un paro nacional de una semana y denunció al Gobierno ante la OIT

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro nacional de cinco días consecutivos en todas las universidades públicas del país. La medida de fuerza se desarrollará entre el 16 y el 20 de junio y estará acompañada por movilizaciones, clases públicas y protestas en distintos puntos de Argentina. Además, la organización sindical presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno nacional por presuntas prácticas antisindicales y por la falta de convocatoria a negociaciones paritarias.