Conflicto universitario: CONADU anunció un paro nacional de una semana y denunció al Gobierno ante la OIT

Resumen para apurados
- CONADU anunció un paro nacional de cinco días, del 16 al 20 de junio, en universidades públicas argentinas por reclamos salariales y denunció al Gobierno ante la OIT.
- La medida, decidida por unanimidad por reclamos salariales y de presupuesto, incluirá clases públicas desde el 9 de junio y una marcha al Palacio Pizzurno al inicio del paro.
- La denuncia ante la OIT busca presionar internacionalmente por el derecho a huelga, mientras el gremio advierte que profundizará las protestas si no hay respuestas oficiales.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro nacional de cinco días consecutivos en todas las universidades públicas del país. La medida de fuerza se desarrollará entre el 16 y el 20 de junio y estará acompañada por movilizaciones, clases públicas y protestas en distintos puntos de Argentina. Además, la organización sindical presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno nacional por presuntas prácticas antisindicales y por la falta de convocatoria a negociaciones paritarias.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU, encabezado por Clara Chevalier. Según expresaron desde la federación, el conflicto se profundiza por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, la falta de financiamiento para las universidades nacionales y la ausencia de instancias formales de negociación salarial. La huelga de una semana representa una de las medidas más contundentes impulsadas por el sector en lo que va del año.
Clases públicas y movilizaciones en todo el país
Como parte del plan de acción, CONADU definió un cronograma de actividades para visibilizar el reclamo universitario. El martes 9 de junio se realizarán clases públicas frente a tribunales federales y sedes judiciales de distintas provincias. Dos días después, el jueves 11, las protestas se trasladarán a la ciudad de Rosario.
El inicio del paro nacional, previsto para el 16 de junio, coincidirá con una movilización hacia el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Desde la federación señalaron que cualquier solución al conflicto deberá surgir de una convocatoria oficial a paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Asimismo, la conducción gremial rechazó las versiones sobre posibles acuerdos informales con el Gobierno y ratificó que cualquier propuesta salarial será sometida a consulta entre los docentes universitarios de todo el país.
Denuncia internacional contra el Gobierno
En paralelo a las medidas de fuerza, CONADU informó que presentó una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo. El sindicato sostiene que el Estado argentino incumple convenios laborales al no convocar a negociaciones paritarias obligatorias y acusa al Poder Ejecutivo de implementar acciones destinadas a limitar el derecho a huelga.
Durante el cierre del plenario, Chevalier afirmó que la universidad pública atraviesa una situación crítica y aseguró que el sector continuará impulsando acciones gremiales hasta obtener respuestas concretas. La dirigente remarcó que la defensa de la educación superior pública se convirtió en uno de los principales ejes de movilización de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.
Homenaje al Indio Solari
La reunión de CONADU también estuvo marcada por el impacto generado tras la muerte de Indio Solari. Los dirigentes sindicales dedicaron la jornada a homenajear al histórico referente del rock argentino, cuyas canciones acompañaron durante décadas movilizaciones estudiantiles y reclamos sociales en distintos puntos del país.