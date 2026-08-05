Ludopatía: “El Mundial fue una puerta de entrada a las apuestas”

Mundial y apuestas

“Ese Mundial fue apodado el Mundial de las apuestas”. Para la psicóloga, el fenómeno no fue una exageración: el torneo significó un aumento de personas que comenzaron a apostar y también provocó recaídas en quienes ya habían dejado de hacerlo. Pero Blanca advierte que el problema excede a este evento deportivo. El vínculo cada vez más estrecho entre fútbol, publicidad y apuestas deportivas genera una exposición permanente, incluso entre quienes todavía son niños. La especialista explicó que las apuestas online abrieron las puertas a una población que antes permanecía alejada de los casinos: “En nuestro país están apostando desde los 11, 12 años. Yo hace 23 años que trabajo en el campo, pero lo que estoy viendo en los últimos años es tremendo”, sostuvo.