“Cuando apostar deja de ser un juego”: un cuadernillo ayuda a entender la ludopatía juvenil

El cuadernillo “Cuando apostar deja de ser un juego” es una iniciativa de la Red de Colegios y Centros Comunitarios Maristas. Se trata de una congregación religiosa católica laical y masculina dedicada a la educación y evangelización de niños y jóvenes, con un énfasis especial en los más vulnerables, que está integrada por 26 instituciones en la Argentina y países vecinos. Este material está pensado para promover la reflexión sobre las causas y consecuencias de las apuestas online, una respuesta a un fenómeno que, silenciosamente, afecta a cada vez más adolescentes.