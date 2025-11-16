Secciones
“Cuando apostar deja de ser un juego”: un cuadernillo ayuda a entender la ludopatía juvenil

La Red de Colegios y Centros Comunitarios Maristas presentó una publicación gratuita con el fin de generar un diálogo sobre los riesgos de las apuestas digitales.

LUDOPATÍA. Las apuestas online crecen entre adolescentes y ya se consolidaron como uno de los principales problemas de adicción digital en el país. LUDOPATÍA. Las apuestas online crecen entre adolescentes y ya se consolidaron como uno de los principales problemas de adicción digital en el país. / GOOGLE
16 Noviembre 2025

La preocupación comenzó puertas adentro: alumnos que hablaban de apuestas, docentes que notaban cambios de ánimo y familias que no sabían cómo intervenir. Así nació la idea de investigar el tema; escuchar a los estudiantes, y elaborar una guía que sirviera para abrir conversaciones en las aulas y los hogares.

El cuadernillo “Cuando apostar deja de ser un juego” es una iniciativa de la Red de Colegios y Centros Comunitarios Maristas. Se trata de una congregación religiosa católica laical y masculina dedicada a la educación y evangelización de niños y jóvenes, con un énfasis especial en los más vulnerables, que está integrada por 26 instituciones en la Argentina y países vecinos. Este material está pensado para promover la reflexión sobre las causas y consecuencias de las apuestas online, una respuesta a un fenómeno que, silenciosamente, afecta a cada vez más adolescentes.

El cuadernillo gratuito disponible en formato digital e impreso incluye información, testimonios y actividades para realizar en grupo. Su objetivo es claro: ofrecer herramientas a los adultos para acompañar a los chicos y generar entornos digitales más seguros.

Un problema que crece con la pantalla

El punto de partida fue escuchar a los propios estudiantes. Durante meses, docentes y alumnos de primaria y secundaria se reunieron para analizar cómo funcionan las plataformas de apuestas, y qué las hace tan atractivas. En ese proceso descubrieron que detrás de cada clic se esconde un entramado de estímulos, presiones sociales y recompensas inmediatas que pueden volverse adictivas.

Los educadores detectaron casos de chicos que llegaban a endeudarse o que perdían horas de sueño por apostar desde el celular. También advirtieron situaciones más graves, donde adolescentes eran contactados por desconocidos a través de las plataformas y sufrían extorsiones para conseguir “créditos de juego”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la ludopatía como una enfermedad. En los adolescentes, la adicción al juego aparece ligada al uso constante de dispositivos, la publicidad de influencers y la facilidad para apostar con billeteras virtuales.

Una encuesta de Unicef realizada a 500 jóvenes reveló que 8 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 24 años apostaron online durante el último año. La mitad dijo haberlo hecho para ganar dinero, y 7 de cada 10 reconocieron que les cuesta dejarlo.

Educar para prevenir

El cuadernillo propone mirar más allá del diagnóstico. Invita a pensar qué valores se transmiten desde los entornos digitales y cómo influyen en la forma en que los jóvenes entienden el éxito y el dinero. También aborda temas como la cultura de la inmediatez, la crisis del disfrute, y la desconexión entre el mundo adulto y el juvenil.

Entre sus recomendaciones, destaca la necesidad de educar en finanzas personales desde edades tempranas; conversar abiertamente sobre los riesgos de las apuestas, y fomentar espacios de confianza entre padres, docentes y alumnos. Además, sugiere estrategias colectivas: grupos de familias que se ponen de acuerdo para aplicar pautas comunes de uso digital y evitar el aislamiento social que sufren los chicos cuando son “los únicos” a los que no se les permite apostar o jugar.

Un paso hacia el diálogo

Lejos de apuntar con el dedo, el proyecto busca abrir conversaciones. Su mensaje central es que la prevención empieza con la escucha: entender qué pasa detrás de la pantalla, sin subestimar la dimensión social que los videojuegos y las apuestas ocupan en la vida adolescente.

El material completo puede descargarse o solicitarse en cualquiera de los colegios maristas del país. Desde la red educativa subrayan que este cuadernillo no pretende dar respuestas cerradas, sino acompañar un proceso que involucra a toda la comunidad educativa.

