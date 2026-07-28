Otra forma de ludopatía: apostar al futuro

El ritmo de la película es de vértigo. Idéntico al que adquiere la timba digital de la que hablan los entrevistados. Gente que vive con un ojo clavado en la pantalla del celular, siguiendo cómo las curvas ascienden o descienden. Es decir, la velocidad con la que sus inversiones dan frutos o se licúan. En menos de una hora, “El juego de los pronósticos” revela mucho de este mundo, y con un inicio que no podía ser más actual: un grupo de apostadores mirando la final del Mundial, alguno luciendo la camiseta argentina y con la decepción incrustada en la cara.