En Tucumán, la Iglesia alertó por el avance de la ludopatía: "No saben el mal que le hace a la sociedad"

El avance de las apuestas online y de la ludopatía entre adolescentes y jóvenes volvió a encender las alarmas. Desde la Iglesia Católica se sumaron al debate con un fuerte llamado de atención sobre las consecuencias sociales de esta problemática y reclamaron un trabajo conjunto entre el Estado, las familias y las instituciones para prevenir una adicción que, aseguran, ya está golpeando a numerosos hogares.