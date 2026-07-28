A dos años de la ley contra la ludopatía, Cano cuestiona la inacción del Ejecutivo y pide la aplicación de la ley

A dos años de la sanción de esa reforma integral, el legislador advirtió que preocupa la ausencia de políticas públicas orientadas a la prevención, el control y el acompañamiento de quienes atraviesan esta adicción. En ese sentido, sostuvo que la ley, por sí sola, no transforma la realidad si no está acompañada por campañas de concientización, controles efectivos y programas de asistencia.