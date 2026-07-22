Cómo combatir la ludopatía infantil y regular la publicidad de apuestas en Tucumán
Resumen para apurados
- El legislador Claudio Viña reclamó en Tucumán regular las apuestas en línea y prohibir su publicidad para frenar la ludopatía que afecta a niños y adolescentes.
- Las plataformas usan publicidad deportiva y créditos gratis para captar jóvenes desde celulares, superando la antigua Ley de Juego Responsable y generando endeudamiento.
- La Legislatura creará una mesa de trabajo con expertos. Se busca equiparar la regulación del juego a la del tabaco para evitar la destrucción financiera de familias.
El avance de las plataformas de apuestas en línea y su creciente impacto entre los niños y los adolescentes volvió a instalar el debate sobre la necesidad de regular la actividad en Tucumán. El legislador Claudio Viña (Nueva Fuerza) aseguró, en una entrevista con LA GACETA, que el juego online representa "una pandemia" para la que el Estado aún no está preparado y reclamó medidas urgentes para limitar la publicidad de las casas de apuestas, impedir el acceso de menores y fortalecer las herramientas de prevención.
Viña recordó que en su anterior gestión presidió la Comisión de Lucha contra las Adicciones y fue uno de los impulsores de la Ley de Juego Responsable, sancionada cuando las apuestas por internet todavía no tenían la expansión actual.
"Esta problemática nueva no estaba contemplada. El Estado, no solo el tucumano sino también el nacional, no está preparado para enfrentar esta pandemia. El juego en línea llega a través del celular que todos usamos para trabajar, estudiar o comunicarnos, y ahí está instalado el casino", sostuvo.
El legislador explicó que la facilidad de acceso modificó por completo la dinámica del juego compulsivo. Mientras antes era necesario asistir físicamente a un casino, hoy cualquier persona puede apostar desde su casa, el colegio o incluso el lugar de trabajo.
"Antes había que salir de la casa, ser mayor de edad y entrar a un casino. Ahora se puede apostar en el living, en un dormitorio o en el colegio, de manera silenciosa. Eso hace mucho más difícil detectar el problema y ayudar a quien lo está padeciendo", señaló.
La preocupación por los menores
Uno de los puntos centrales de su advertencia fue el crecimiento del fenómeno entre adolescentes e incluso niños. Viña consideró que las plataformas de apuestas encuentran un terreno fértil entre los más jóvenes porque combinan el deporte, la promesa de ganancias rápidas y estrategias de captación especialmente diseñadas para ese público.
"Es un cóctel macabro. Los casinos virtuales llegan a través del deporte, fundamentalmente del fútbol. Las camisetas de los clubes, los jugadores de la Selección y de los equipos más importantes del mundo promocionan estas plataformas. Eso facilita enormemente que los chicos ingresen al juego", afirmó.
A ello, agregó, se suman las promociones que ofrecen créditos gratuitos para comenzar a apostar. "Son anzuelos muy bien pensados. Le dicen a un chico que le regalan dinero para apostar y él cree que es una oportunidad fácil para conseguir plata. Si pierde, muchas veces utiliza la tarjeta de sus padres porque no existen controles suficientes. Y cuando genera una deuda busca recuperarla apostando otra vez. Ahí comienza una bola de nieve muy difícil de detener", describió.
Proyectos frenados y pedidos de regulación
Viña lamentó que varios proyectos destinados a limitar el impacto de las apuestas online no hayan prosperado en la Legislatura. Entre las iniciativas mencionó la prohibición de la publicidad de casinos y plataformas de apuestas en eventos deportivos y la implementación de sistemas biométricos para impedir el ingreso de menores.
"Cuando proponemos prohibir la publicidad aparecen objeciones porque muchos clubes viven de esos auspicios. Cuando hablamos de controles biométricos dicen que son muy costosos. Todos esos frenos, conscientes o inconscientes, terminan permitiendo que el juego siga avanzando", cuestionó.
También puso como ejemplo el último Mundial de fútbol, donde las pausas de hidratación coincidían con campañas de promoción para realizar apuestas durante los partidos.
"Se genera el escenario ideal para que el apostador cambie su jugada, haga una apuesta nueva o siga apostando. Todo está pensado para mantenerlo dentro del sistema", sostuvo.
Una mesa de trabajo en la Legislatura
Tras la visibilización pública del problema y los testimonios de familias afectadas por la ludopatía, Viña aseguró que ya comenzaron conversaciones para volver a impulsar el tratamiento legislativo.
Contó que dialogó con el presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, para organizar una mesa panel con especialistas y analizar las distintas iniciativas presentadas por legisladores de diferentes espacios políticos.
"No se trata de impulsar solamente mis proyectos. Hay varias propuestas y debemos darles movimiento. Tucumán no puede ser una isla. Esto requiere una política de Estado coordinada con la Nación", remarcó.
Finalmente, comparó la situación actual con la regulación que años atrás se aplicó sobre la publicidad del tabaco.
"Hace décadas era normal ver marcas de cigarrillos en la Fórmula 1 o en grandes eventos deportivos. Hoy eso sería impensado. Con el juego todavía no ocurre porque socialmente parece más amigable, pero ya está destruyendo familias, generando endeudamiento y favoreciendo a prestamistas que se aprovechan de la situación. Es un tema que debemos poner en agenda con urgencia", concluyó.