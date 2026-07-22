Cómo combatir la ludopatía infantil y regular la publicidad de apuestas en Tucumán

El avance de las plataformas de apuestas en línea y su creciente impacto entre los niños y los adolescentes volvió a instalar el debate sobre la necesidad de regular la actividad en Tucumán. El legislador Claudio Viña (Nueva Fuerza) aseguró, en una entrevista con LA GACETA, que el juego online representa "una pandemia" para la que el Estado aún no está preparado y reclamó medidas urgentes para limitar la publicidad de las casas de apuestas, impedir el acceso de menores y fortalecer las herramientas de prevención.