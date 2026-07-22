"Nuestros chicos aprenden a endeudarse antes que a ahorrar": queja por la demora en la ley de ludopatía

"Queremos saber cuáles son los controles reales. La ley establece herramientas para impedir el acceso de menores, pero en la práctica no vemos su aplicación", cuestionó. El pedido de informes también indaga sobre la existencia de campañas de concientización y capacitaciones en establecimientos educativos, puntos clave de la normativa que -según la legisladora- hoy brillan por su ausencia. "El Estado debe dejar de mirar hacia otro lado y hacerse cargo de una problemática que está destruyendo la economía y la salud mental de las familias", concluyó.