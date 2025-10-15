Ávila: "No se pueden seguir postergando respuestas para frenar la ludopatía infantil"

La referente del Partido de la Justicia Social impulsa dos proyectos de ley para regular, limitar y concientizar sobre los riesgos de las apuestas "on line". Las iniciativas apuntan a un problema crítico de salud pública, vinculado con el aumento de la ludopatía, en especial entre niños, niñas y adolescentes. Entre otras cosas, se busca regular las publicidades de juegos y también crear un programa de prevención de adicción a los juegos desde el ámbito educativo.