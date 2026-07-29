Apuestas online: qué proyectos prepara el concejal Argañaraz para prevenir la ludopatía
Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán presentó hoy cinco proyectos de ordenanza para prevenir la ludopatía juvenil y reducir la exposición a las apuestas.
- La iniciativa surge porque 8 de cada 10 jóvenes acceden a apuestas. Plantea un registro de autoexclusión, límites a publicidad callejera y quitar exenciones a clubes.
- Los proyectos pasarán a comisiones para su debate. Se busca articular el trabajo con la Legislatura provincial para lograr una política integral de salud pública.
La preocupación por el avance de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes, comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en la agenda pública. En ese contexto, el concejal Leandro Argañaraz puso en marcha un paquete de cinco proyectos de ordenanza que apunta a reducir la exposición al juego y generar herramientas de prevención desde el ámbito municipal.
Argañaraz explicó a LA GACETA que las iniciativas surgen ante un escenario que considera preocupante. “Estamos presentando un paquete de cinco proyectos de ordenanza para limitar la ludopatía en Tucumán, que la verdad que es un flagelo muy grande”, sostuvo.
Según señaló, uno de los datos que encendió las alarmas es que ocho de cada 10 jóvenes tuvieron acceso o estuvieron en contacto con el juego. Para el edil, este fenómeno ya no puede ser entendido solamente como una problemática individual, sino como una cuestión vinculada a la salud pública.
“Tenemos que garantizar, por lo menos, herramientas para reducir el acceso a esto y limitar en la medida de las posibilidades”, afirmó Argañaraz, quien remarcó que las propuestas se diseñaron teniendo en cuenta las competencias propias del municipio.
Un registro de autoexclusión para las salas de juego
Una de las iniciativas centrales propone crear un registro municipal de autoexclusión. La herramienta permitiría que aquellas personas que reconocen tener dificultades con el juego puedan inscribirse voluntariamente y, a partir de ese momento, impedirse su ingreso a las salas de juegos de azar alcanzadas por la normativa.
El concejal explicó que se trataría de un registro “confidencial, personal y electrónico”, pensado como una herramienta de acompañamiento para quienes buscan alejarse de las apuestas.
La propuesta apunta a brindar una alternativa concreta a las personas que no logran cortar por sus propios medios con una conducta que puede derivar en consecuencias económicas, familiares y sociales.
Quieren limitar la publicidad de las apuestas en la calle
Otro de los proyectos apunta directamente a la publicidad de las casas de apuestas en la vía pública. Argañaraz planteó que debería aplicarse un criterio similar al utilizado en otros consumos considerados problemáticos, como el alcohol y el cigarrillo. “Estamos con un problema que genera una adicción y es necesario también limitarlo”, argumentó.
La intención es reducir la presencia de este tipo de mensajes en los espacios públicos y, de ese modo, disminuir la exposición de niños, adolescentes y adultos a una actividad que en los últimos años ganó una enorme presencia, especialmente a partir del crecimiento de las plataformas digitales.
Clubes deportivos: buscan quitar beneficios a quienes acepten publicidad de apuestas
El paquete también contempla una medida dirigida a los clubes deportivos que acepten publicidad vinculada a las apuestas .La iniciativa propone eliminar cualquier tipo de exención impositiva municipal para las instituciones deportivas que exhiban este tipo de publicidad. Argañaraz justificó la propuesta a partir del rol social que cumplen los clubes.
“Siempre hablamos de los clubes, decimos que son aquellos lugares que rescatan a los chicos, que le dan contención y, al mismo tiempo, el mensaje contradictorio es: ‘te rescato de la calle, te saco el alcohol’, pero promueven la ludopatía en algunos casos”, cuestionó.
Para el concejal, la intención es evitar que los espacios destinados a la contención y formación de niños y adolescentes terminen funcionando, al mismo tiempo, como plataformas de promoción del juego.
La preocupación por los videojuegos y la ludopatía infantil
Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con los salones de videojuegos que funcionan en distintos sectores de la ciudad.
Argañaraz advirtió que existen establecimientos donde algunos juegos simulan tragamonedas o ruletas, con elementos diseñados a la altura de los niños y mecanismos que permiten obtener premios.
Por ese motivo, uno de los proyectos busca establecer que los premios en este tipo de espacios estén vinculados con las habilidades y destrezas de los participantes y no con el azar.
“Cuando uno permite esto, lo que termina sucediendo es que termina fomentando la ludopatía infantil”, sostuvo.
La preocupación se vincula con la posibilidad de que el contacto temprano con dinámicas similares a las del juego de apuestas naturalice este tipo de prácticas desde edades cada vez más tempranas.
El impacto de los eventos deportivos y el crecimiento de las apuestas
El concejal también hizo referencia al crecimiento de las apuestas deportivas y a la utilización de grandes eventos como una vía para captar nuevos jugadores.
En ese sentido, señaló que existen informes que registraron un incremento de aproximadamente un 15% en las consultas vinculadas con esta problemática después del Mundial, en un período de pocas semanas.
“Evidentemente, se ha utilizado un evento deportivo que a todos nos ha congregado, se lo ha utilizado para hacer las apuestas”, afirmó.
Para Argañaraz, el desafío es establecer políticas públicas que permitan limitar el acceso a una actividad que puede desencadenar otras problemáticas. “La adicción al juego son adicciones que tienen impacto en múltiples adicciones”, sostuvo.
Un trabajo que buscan llevar a la Legislatura
La discusión no quedará circunscripta al ámbito municipal. Durante la presentación de los proyectos estuvieron presentes los legisladores José Cano y Alfredo Toscano, quienes, según Argañaraz, también vienen impulsando iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía en el ámbito provincial.
“Debe ser abordado de una manera integral”, consideró el concejal, quien planteó la necesidad de articular acciones entre el municipio, la Provincia y la Nación, además de los distintos poderes del Estado.
En ese sentido, aclaró que el Concejo Deliberante puede avanzar sobre cuestiones relacionadas con las habilitaciones y la publicidad, pero que la problemática requiere políticas coordinadas en materia de salud, educación y prevención.
Ahora los proyectos deberán pasar por comisiones
Las cinco iniciativas fueron presentadas y comenzarán ahora su recorrido legislativo. El próximo paso será su análisis en las distintas comisiones del Concejo Deliberante, antes de llegar eventualmente al recinto.
Argañaraz señaló que espera que el tratamiento pueda avanzar con rapidez y recordó que el cuerpo ya aprobó medidas vinculadas con la educación financiera en las escuelas secundarias, una herramienta que, según consideró, puede complementar las nuevas propuestas.
El objetivo, insistió, es reducir la exposición al juego y brindar herramientas a quienes atraviesan una adicción.
“Es un flagelo muy grave que destroza familias”, afirmó. Y agregó que las consecuencias pueden ser económicas y patrimoniales, al punto de que una persona puede “perder patrimonio en cuestión de minutos, en cuestión de días”.