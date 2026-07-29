Apuestas online: qué proyectos prepara el concejal Argañaraz para prevenir la ludopatía

La preocupación por el avance de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes, comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en la agenda pública. En ese contexto, el concejal Leandro Argañaraz puso en marcha un paquete de cinco proyectos de ordenanza que apunta a reducir la exposición al juego y generar herramientas de prevención desde el ámbito municipal.