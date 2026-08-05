Tras la crisis en Ceuta, la UE intenta reconstruir consensos

Este episodio “nos puso a prueba: por un lado, en cuanto a la rapidez de actuación; por otro, en materia de solidaridad; pero también en nuestra capacidad para resistir a la desinformación”, declaró tras una reunión entre los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea (UE). En la llamada, que duró unas tres horas, los Estados miembros “expresaron por unanimidad su profunda solidaridad con España”, según un primer informe.