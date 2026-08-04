La Unión Europea convocó a una cumbre de urgencia ante la fractura por el control migratorio

Resumen para apurados
- Los ministros del Interior de la UE se reúnen hoy por videoconferencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta y resolver las profundas divisiones sobre el control fronterizo.
- El masivo ingreso de migrantes desde Marruecos generó tensión entre la postura permisiva de España y la exigencia de un mayor rigor fronterizo por parte de otros 22 países.
- La UE se encamina hacia un modelo de fronteras blindadas y externalización del asilo, mientras busca contener el avance político de la extrema derecha en el continente.
La Unión Europea (UE) atraviesa una nueva prueba de fuego tras la reciente crisis migratoria en Ceuta. Hoy, los ministros del Interior de los 27 países miembros mantendrán una reunión de emergencia por videoconferencia con el objetivo de analizar el impacto de la oleada masiva en la frontera terrestre con Marruecos y, fundamentalmente, intentar suturar las grietas internas que este episodio ha reabierto en el seno del bloque.
Entre la apertura y el rigor fronterizo
Lo ocurrido en los últimos días puso de manifiesto dos posturas diametralmente opuestas dentro de la UE. Por un lado, el gobierno español de Pedro Sánchez aboga por un enfoque basado en la cooperación y una gestión migratoria equilibrada. Por el otro, un bloque de países liderado por Italia, Dinamarca, Alemania y Hungría exige una línea mucho más severa.
Esta tensión escaló a niveles diplomáticos críticos cuando algunos sectores de los países mencionados sugirieron la exclusión de España del espacio Schengen. Aunque esta petición es jurídicamente inviable bajo el derecho europeo actual, su mención refleja el malestar de los Estados que consideran la “inmigración descontrolada” como una amenaza directa a la seguridad del continente.
Sánchez, por su parte, calificó de “egoísta” esta actitud en una carta enviada a las autoridades de Bruselas, lo que motivó la respuesta coordinada de 22 Estados exigiendo restricciones más severas.
Hacia un modelo de “fronteras blindadas”
En medio de este fuego cruzado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intentó canalizar el conflicto hacia una "respuesta común". Su postura, sin embargo, parece inclinarse hacia la fortificación. La mandataria defendió la necesidad de reforzar la vigilancia y no descartó la instalación de barreras físicas en los puntos más sensibles de la frontera exterior.
Francia, en una posición más cautelosa, evitó sumarse al reclamo de los países más restrictivos para no "instrumentalizar" políticamente la crisis de Ceuta, al recordar que la mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera ya fueron devueltos a Marruecos. Sin embargo, el consenso general en Bruselas parece estar virando hacia un modelo de gestión externa, donde la UE delega el control en países del norte de África y autoriza el traslado de solicitantes de asilo rechazados a centros fuera de territorio europeo.
El fantasma de 2015 y el auge de la derecha radical
La urgencia de esta cumbre no puede entenderse sin mirar al pasado. La memoria de la crisis de 2015-2016, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa huyendo de conflictos en Siria y otras regiones, sigue condicionando la agenda política. Aquel evento no solo transformó las leyes de asilo, sino que impulsó el crecimiento de partidos de extrema derecha y movimientos antiinmigración en todo el bloque.
Hoy, la migración continúa siendo el tema más inflamable de la política comunitaria. La reunión de hoy buscará "extraer lecciones" de lo sucedido en los enclaves españoles de África.