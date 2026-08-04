La Unión Europea convocó a una cumbre de urgencia ante la fractura por el control migratorio

Francia, en una posición más cautelosa, evitó sumarse al reclamo de los países más restrictivos para no "instrumentalizar" políticamente la crisis de Ceuta, al recordar que la mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera ya fueron devueltos a Marruecos. Sin embargo, el consenso general en Bruselas parece estar virando hacia un modelo de gestión externa, donde la UE delega el control en países del norte de África y autoriza el traslado de solicitantes de asilo rechazados a centros fuera de territorio europeo.