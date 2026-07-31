Mundo

Crisis migratoria en España: la fuerte reacción de Donald Trump tras lo ocurrido en Ceuta

El presidente calificó como una “invasión” el ingreso masivo de migrantes y advirtió que un eventual triunfo demócrata podría provocar una situación similar en Estados Unidos.

Donald Trump habló de la crisis migratoria en España y lanzó una dura advertencia a Estados Unidos.
Donald Trump habló de la crisis migratoria en España y lanzó una dura advertencia a Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este viernes, Donald Trump calificó de "invasión" la crisis migratoria entre Marruecos y Ceuta, España, advirtiendo sobre un escenario similar en EE.UU. si ganan los demócratas.
  • Miles de personas cruzaron a Ceuta a nado y a pie, dejando al menos 41 muertos y desbordando a la policía. Ante esto, autoridades locales exigieron desplegar al Ejército.
  • El episodio reaviva el debate electoral sobre el control fronterizo en EE.UU. y tensiona la política migratoria europea, impulsando llamados a endurecer las fronteras.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes a la crisis migratoria que atraviesa España tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta y utilizó ese episodio para advertir sobre las consecuencias que, según su visión, tendría un triunfo del Partido Demócrata en las próximas elecciones estadounidenses.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, dijo el mandatario durante una conversación con Fox News. Luego agregó: “Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”.

Más tarde, durante una reunión de gabinete en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland, el republicano volvió a referirse a la situación y sostuvo que lo ocurrido en la frontera entre España y Marruecos constituye una “invasión”.

Pedro Sánchez calificó la crisis migratoria en Ceuta como un "ataque a la integridad territorial de España"

Pedro Sánchez calificó la crisis migratoria en Ceuta como un ataque a la integridad territorial de España

“Vi España ayer y presencié la catástrofe que tuvo lugar”, declaró. “Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas, y lo mismo nos sucederá si los republicanos no ganan las elecciones, solo que peor, mucho mayor”, advirtió.

Miles de jóvenes marroquíes tratan de cruzar la valla fronteriza con Ceuta. FOTO AFP Miles de jóvenes marroquíes tratan de cruzar la valla fronteriza con Ceuta. FOTO AFP

Qué ocurrió en Ceuta

Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron este jueves de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Las entradas se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal y, según la información difundida, al menos 41 personas migrantes murieron en el mar.

La situación desbordó a las fuerzas de seguridad del lado español. Un cordón policial instalado durante la tarde fue retirado ante el volumen de llegadas y los migrantes avanzaron directamente hacia el interior de la ciudad.

Ceuta, desbordada por la ola migratoria: qué hay detrás del éxodo desde Marruecos

Ceuta, desbordada por la ola migratoria: qué hay detrás del éxodo desde Marruecos

Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes “no están haciendo absolutamente nada” para frenar el paso. En tanto, la Guardia Civil recuperó los cuerpos de varias personas que murieron ahogadas al intentar cruzar a nado.

Frente a este escenario, el gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del Ejército en la frontera.

Meloni evalúa suspender la libre circulación con España por la crisis migratoria en Ceuta

Meloni evalúa suspender la libre circulación con España por la crisis migratoria en Ceuta
Temas EspañaEstados Unidos de AméricaDonald TrumpPedro SánchezGiorgia Meloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ceuta, desbordada por la ola migratoria: qué hay detrás del éxodo desde Marruecos

Ceuta, desbordada por la ola migratoria: qué hay detrás del éxodo desde Marruecos

Crisis migratoria en España: Ceuta pidió cerrar la frontera con Marruecos y desplegar al Ejército

Crisis migratoria en España: Ceuta pidió cerrar la frontera con Marruecos y desplegar al Ejército

Meloni evalúa suspender la libre circulación con España por la crisis migratoria en Ceuta

Meloni evalúa suspender la libre circulación con España por la crisis migratoria en Ceuta

Pedro Sánchez calificó la crisis migratoria en Ceuta como un ataque a la integridad territorial de España

Pedro Sánchez calificó la crisis migratoria en Ceuta como un "ataque a la integridad territorial de España"

Lo más popular
“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán
1

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica
2

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
3

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo
4

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”
5

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
4

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
5

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Más Noticias
Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Ceuta, desbordada por la ola migratoria: qué hay detrás del éxodo desde Marruecos

Ceuta, desbordada por la ola migratoria: qué hay detrás del éxodo desde Marruecos

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Comentarios