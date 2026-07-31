Crisis migratoria en España: la fuerte reacción de Donald Trump tras lo ocurrido en Ceuta

Resumen para apurados
- Este viernes, Donald Trump calificó de "invasión" la crisis migratoria entre Marruecos y Ceuta, España, advirtiendo sobre un escenario similar en EE.UU. si ganan los demócratas.
- Miles de personas cruzaron a Ceuta a nado y a pie, dejando al menos 41 muertos y desbordando a la policía. Ante esto, autoridades locales exigieron desplegar al Ejército.
- El episodio reaviva el debate electoral sobre el control fronterizo en EE.UU. y tensiona la política migratoria europea, impulsando llamados a endurecer las fronteras.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes a la crisis migratoria que atraviesa España tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta y utilizó ese episodio para advertir sobre las consecuencias que, según su visión, tendría un triunfo del Partido Demócrata en las próximas elecciones estadounidenses.
“Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, dijo el mandatario durante una conversación con Fox News. Luego agregó: “Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”.
Más tarde, durante una reunión de gabinete en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland, el republicano volvió a referirse a la situación y sostuvo que lo ocurrido en la frontera entre España y Marruecos constituye una “invasión”.
“Vi España ayer y presencié la catástrofe que tuvo lugar”, declaró. “Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas, y lo mismo nos sucederá si los republicanos no ganan las elecciones, solo que peor, mucho mayor”, advirtió.
Qué ocurrió en Ceuta
Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron este jueves de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Las entradas se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal y, según la información difundida, al menos 41 personas migrantes murieron en el mar.
La situación desbordó a las fuerzas de seguridad del lado español. Un cordón policial instalado durante la tarde fue retirado ante el volumen de llegadas y los migrantes avanzaron directamente hacia el interior de la ciudad.
Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes “no están haciendo absolutamente nada” para frenar el paso. En tanto, la Guardia Civil recuperó los cuerpos de varias personas que murieron ahogadas al intentar cruzar a nado.
Frente a este escenario, el gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del Ejército en la frontera.