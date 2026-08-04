España defendió su soberanía sobre Ceuta mientras la UE analiza la crisis migratoria que dejó 72 muertos

A los manotazos

Para el gobierno de Pedro Sánchez, esta crisis abre un nuevo frente, justo cuando la presión doméstica por los graves incendios en España comenzaba a ceder. Sin mayoría en el Parlamento, el líder socialista, de 54 años, respondió a los voraces fuegos forestales apelando a la unidad para enfrentar los efectos del cambio climático, una de sus principales batallas desde que llegó a la cabeza del Ejecutivo hace ocho años. “La gestión del incendio creo que no afecta a la imagen” de Sánchez, estima Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid.