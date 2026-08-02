Juan Taratuto: “Nada me da más placer que una platea riendo”

Fiel al deseo propio

“Nada entre los dos” sigue a Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro), dos personas casadas con sus respectivas familias, que se conocen durante un viaje laboral. Él quedó atrapado en una pareja rutinaria y bajo la influencia de su suegro. Ella convive con un trabajo que no la identifica, con un marido lleno de proyectos fallidos y una hija que la rechaza. Una madrugada, un encuentro en la playa pone en movimiento todo lo que venían evitando.