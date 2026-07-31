A 20 años del crimen de “Betty”: el día que las sospechosas dijeron sentirse perseguidas

Resumen para apurados
- Tras 20 años del crimen de la docente Beatriz Argañaraz en Tucumán, se rememora la detención de dos sospechosas clave, acusadas por el homicidio que conmocionó a la provincia.
- Las acusadas fueron arrestadas cuatro días después del asesinato. Previo a su captura, ambas mujeres afirmaron sentirse perseguidas en el marco de la investigación policial.
- El caso continúa siendo uno de los hechos policiales más emblemáticos de Tucumán, cuyo recuerdo reaviva el debate sobre la justicia y la impunidad a dos décadas del hecho.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium