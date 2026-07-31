Seguridad

A 20 años del crimen de “Betty”: el día que las sospechosas dijeron sentirse perseguidas

La historia de las dos mujeres que fueron detenidas cuatro días después de que la maestra fuera asesinada. Una película.

IMAGEN HISTÓRICA. Nélida Fernández el día que quedó detenida por el homicidio de Betty.
IMAGEN HISTÓRICA. Nélida Fernández el día que quedó detenida por el homicidio de Betty.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Tras 20 años del crimen de la docente Beatriz Argañaraz en Tucumán, se rememora la detención de dos sospechosas clave, acusadas por el homicidio que conmocionó a la provincia.
  • Las acusadas fueron arrestadas cuatro días después del asesinato. Previo a su captura, ambas mujeres afirmaron sentirse perseguidas en el marco de la investigación policial.
  • El caso continúa siendo uno de los hechos policiales más emblemáticos de Tucumán, cuyo recuerdo reaviva el debate sobre la justicia y la impunidad a dos décadas del hecho.
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